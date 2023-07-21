Мусієнко розповів, чи будуть окупанти "вітати" Україну з Днем Незалежності

Мусієнко зауважив, що росіяни прогнозовані, але не настільки, як нам може здаватися, і не в усьому.

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Чи будуть окупанти "вітати" Україну з Днем Незалежності? / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, facebook.com/musiienkoua

Російські загарбники люблять "вітати" українців зі святами ракетними обстрілами мирних міст. 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. Чи варто готуватися до чергової атаки, розповів в інтерв'ю Главреду керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Як зазначив Мусієнко, минулого року всі говорили, що будуть атаки, але ж цей прогноз не спрацював. За його словами, росіяни прогнозовані, але не настільки, як нам може здаватися, і не в усьому.

"Справа в тому, що ми маємо бути готові, що це може відбуватися у будь-який день. І, повірте мені, так діють наші Повітряні сили та сили ППО. Допоки триває війна, атаки можуть бути і будуть. На жаль, це так. І без прив'язки до дат чи подій.Обстріли можуть відбутися виключно через те, що в Росії є якась логіка чи доцільність у цей день чи час завдати ударів. Тобто до цього саме так потрібно ставитися. Ми готуємося до будь-якого сценарію розвитку подій, і це правильно. А будуть обстріли чи ні, покаже виключно 24 серпня", - розповів експерт.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Ракетний терор росіян

Як повідомляв Главред, зранку 20 липня країна-агресорка РФ вдарила по Одесі протикорабельними ракетами. Внаслідок російської атаки в центрі Одеси спалахнула пожежа на площі 300 квадратних метрів. Є руйнування.

Згодом у Миколаєві пролунали потужні вибухи. По одній з адрес утворилася величезна воронка біля триповерхового житлового будинку. Була дуже серйозна пожежа, багато будинків пошкоджено.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову ракетну атаку росіян. Він наголосив, що ракети держави-зла не сильніші за нашу волю. Президент наголосив, що Україна вистоїть проти ударів "російського зла".

Дивіться повне інтерв'ю Олександра Мусієнка спеціально для Главреда:

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