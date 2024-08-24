Потужне фаєр-шоу: ГУРівці 24 серпня влупили по важливому об'єкту на території РФ

Українські військові знищили великий російський склад з боєприпасами.

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ГУРівці знищили великий склад з боєприпасами в РФ / фото: скріншот із відео

Українські військові влаштували російським окупантам справжнє фаєр-шоу. Розвідники підірвали великий склад боєприпасів в РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. В Мережі вже розлетілось потужне відео.

Прямо у День Незалежності України, 24 серпня, бійці ГУР вдарили по польовому складу боєприпасів біля населеного пункту Острогозьк Воронезької області РФ.

"Склад БК належав угрупуванню військ "Запад" ЗС РФ. На території військового об’єкта зберігались артилерійські й танкові снаряди окупантів, їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу "земля-повітря" ― загалом понад п’ять тисяч тонн боєприпасів. Детонація ― триває! Святковий гуркіт ― аж до небес! Продовжуємо боротьбу!" - йдеться у повідомленні. відео дня

Дивіться відео про знищення великого складу з боєприпасами в РФ:

уничтожение склада с боеприпасами / фото: скриншот

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