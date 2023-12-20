"Потрібно більше людей": експерт назвав найбільшу проблему ЗСУ на цей час

Навіть якщо мобілізувати 40-50 тис. осіб за місяць, то вони зможуть ротаційно замінити тих, хто довго перебуває на фронті, не раніше, ніж через 4 місяці.

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Експерт назвав найбільшу проблему ЗСУ на цей час/ колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook

Збройні сили України зараз потребують більшої кількості людей для відновлення боєздатності підрозділів. Але найбільша проблема, яка зараз є в ЗСУ – це ротація.

Через нестачу особового складу ротація відбувалася досить давно. Про це сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю виданню NV.

Коваленко зазначив, що зараз на окупованих територія перебуває близько 450 тисяч російських загарбників. У той же час Україні потрібно набагато більше військових. Він нагадав, що, за словами президента України Володимира Зеленського, тільки в сухопутних військах ЗСУ налічується близько 600 тисяч військових.

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Експерт звернув увагу, що крім бійців на лінії зіткнення також потрібні резерви. Крім цього, треба закривати зони потенційної небезпеки – кордони з Білоруссю, Росією і з невизнаним Придністров'ям.

"Ми потребуємо відновлення боєздатності підрозділів, які вже існують. Іноді ми навіть повинні формувати нові підрозділи. Але найбільша наша проблема – це ротація. У нас ротація не відбувалася вже досить давно", – зазначив експерт.

Коваленко наголосив, що для ротації потрібно набагато більше людей, щоб компенсувати втрати. Він зазначив: щоб мобілізувати 450-500 тисяч осіб за рік, потрібно кожного місяця мобілізувати 40-50 тисяч осіб. Але потрібна також підготовка. Базова підготовка триває близько трьох місяців, після цього ще приблизно місяць має бути витрачений на злагодження і проведення підготовки на рівні, який наближений до бойового.

"Якщо завтра починається така мобілізація, якщо через місяць мобілізують 40 тисяч, то ці 40 тисяч зможуть ротаційно замінити на лінії зіткнення тих, хто там перебуває вже півроку і рік, а іноді деякі навіть більше, не раніше, ніж через чотири місяці", – зазначив експерт.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Мобілізація в Україні

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував мобілізацію і заявив, що потрібно повернути робочий механізм і забезпечити ротацію. Воєнкоми, які раніше були звільнені, знали, як потрібно проводити мобілізаційні заходи, сказав Залужний.

Нагадаємо, у Раді заговорили про мобілізацію жінок. Парламентарі попередили громадян про "непопулярні рішення" у разі ширшої потреби захисту Батьківщини.

Також раніше у МОУ пояснили, чи замінить рекрутинг мобілізацію. Міноборони України роз'яснило, як працюватиме рекрутинг до Збройних сил.

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