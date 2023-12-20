УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Потрібно більше людей": експерт назвав найбільшу проблему ЗСУ на цей час

Альона Вороніна
20 грудня 2023, 18:52
Навіть якщо мобілізувати 40-50 тис. осіб за місяць, то вони зможуть ротаційно замінити тих, хто довго перебуває на фронті, не раніше, ніж через 4 місяці.
Украинские военные, Александр Коваленко
Експерт назвав найбільшу проблему ЗСУ на цей час/ колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook

Збройні сили України зараз потребують більшої кількості людей для відновлення боєздатності підрозділів. Але найбільша проблема, яка зараз є в ЗСУ – це ротація.

Через нестачу особового складу ротація відбувалася досить давно. Про це сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю виданню NV.

Коваленко зазначив, що зараз на окупованих територія перебуває близько 450 тисяч російських загарбників. У той же час Україні потрібно набагато більше військових. Він нагадав, що, за словами президента України Володимира Зеленського, тільки в сухопутних військах ЗСУ налічується близько 600 тисяч військових.

відео дня

Експерт звернув увагу, що крім бійців на лінії зіткнення також потрібні резерви. Крім цього, треба закривати зони потенційної небезпеки – кордони з Білоруссю, Росією і з невизнаним Придністров'ям.

"Ми потребуємо відновлення боєздатності підрозділів, які вже існують. Іноді ми навіть повинні формувати нові підрозділи. Але найбільша наша проблема – це ротація. У нас ротація не відбувалася вже досить давно", – зазначив експерт.

Коваленко наголосив, що для ротації потрібно набагато більше людей, щоб компенсувати втрати. Він зазначив: щоб мобілізувати 450-500 тисяч осіб за рік, потрібно кожного місяця мобілізувати 40-50 тисяч осіб. Але потрібна також підготовка. Базова підготовка триває близько трьох місяців, після цього ще приблизно місяць має бути витрачений на злагодження і проведення підготовки на рівні, який наближений до бойового.

"Якщо завтра починається така мобілізація, якщо через місяць мобілізують 40 тисяч, то ці 40 тисяч зможуть ротаційно замінити на лінії зіткнення тих, хто там перебуває вже півроку і рік, а іноді деякі навіть більше, не раніше, ніж через чотири місяці", – зазначив експерт.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Мобілізація в Україні

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував мобілізацію і заявив, що потрібно повернути робочий механізм і забезпечити ротацію. Воєнкоми, які раніше були звільнені, знали, як потрібно проводити мобілізаційні заходи, сказав Залужний.

Нагадаємо, у Раді заговорили про мобілізацію жінок. Парламентарі попередили громадян про "непопулярні рішення" у разі ширшої потреби захисту Батьківщини.

Також раніше у МОУ пояснили, чи замінить рекрутинг мобілізацію. Міноборони України роз'яснило, як працюватиме рекрутинг до Збройних сил.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
мобілізація війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії Олександр Коваленко
Реклама

Головне за день

Сі Цзіньпін попередив Байдена, що збирається "возз'єднати Китай із Тайванем" – NBC

Сі Цзіньпін попередив Байдена, що збирається "возз'єднати Китай із Тайванем" – NBC

19:41 Світ
Може зійти велика снігова лавина: в Україну вривається сніг і потужний вітер

Може зійти велика снігова лавина: в Україну вривається сніг і потужний вітер

18:55 Синоптик
США знайшли несподіваного постачальника ракет до Patriot для України: усі подробиці

США знайшли несподіваного постачальника ракет до Patriot для України: усі подробиці

17:26 Україна
Всі головні новини

Останні новини

20:31

"Ніколи не станеться": Фіцо лякає Третьою світовою, якщо Україна вступить в НАТО

20:00

Сир більше не прилипне до терки: диво-лайфхак, від якого ви будете в захваті

19:48

"Відновили на 100%": "Київстар" повністю запрацював в Україні та за кордоном

19:41

На фронті з'явилась одна стратегічна проблема, але її не бачать: експерт розкрив деталі

19:41

Сі Цзіньпін попередив Байдена, що збирається "возз'єднати Китай із Тайванем" – NBC

Орбан і Фіцо не зможуть зупинити вступ України до ЄС: Огризко - про перспективи для України у 2024 роціОрбан і Фіцо не зможуть зупинити вступ України до ЄС: Огризко - про перспективи для України у 2024 році
19:10

Народна єдність: що сталося з українцямиПогляд

19:07

Як відіпрати рушники від бруду: дуже легкий, але робочий спосіб

19:03

Місячний календар 21 грудня 2023: чому в цей день не можна вступати у конфлікти

18:59

В жодному разі не періть: що можна і не можна робити в понеділок

Реклама
18:56

Забудьте про втому вранці: лікар розповіла, як прокидатися бадьоримВідео

18:55

Може зійти велика снігова лавина: в Україну вривається сніг і потужний вітер

18:53

Як зберегти квасолю надовго: дивовижні поради, які продовжать термін зберігання в кілька разів

18:52

"Потрібно більше людей": експерт назвав найбільшу проблему ЗСУ на цей час

18:41

Що краще не робити на Новий рік, щоб не накликати біди і привабити гроші

18:11

"Думала, що не виживу": Мадонна перебувала дві доби в комі

18:00

Плями на нержавійці зникнуть на очах: що використовують досвідчені господині

17:58

Як їсти все підряд без важкості в животі: експерт із здоров'я розкрив секрет

17:48

Як визначити справжня червона ікра чи ні: вас не обдурять

17:32

Близько 6 тисяч чоловіків щодня залишають Україну: хто вони, чому і куди їдуть

17:26

США знайшли несподіваного постачальника ракет до Patriot для України: усі подробиці

Реклама
17:23

Небезпеку підвищено: РФ найближчим часом може атакувати Україну ракетами

17:20

Перевірте себе: які ознаки того, що вам час змінити роботу

17:16

"Ґвалтуватимуть і вбиватимуть": "азовець" розповів, що чекає Україну у разі капітуляції

16:48

Як сказати українською "волк в овечьей шкуре": Авраменко назвав цікавий вислівВідео

16:45

Реформа у вишах: заступник міністра розповів, що хочуть зробити з безкоштовним навчанням

16:37

Чому 21 грудня не можна нікому бажати здоров'я: з'являться серйозні проблеми

16:31

Доводиться "оббивати пороги": чому українським військовим не дають статус УБД

16:28

Ляпас Путіну від Заходу: США перекинуть свої війська до кордонів з Росією - Bild

16:25

Мешканці Херсонщини без допомоги: росіяни вщент знищили склад Червоного Хреста

16:25

Дипломат "поставив на місце" росіянку в ООН: та верзла дурню про "репресії" в Україні

16:06

Прем’єра ситкому "Якщо чесно": Дар’я Петрожицька та Ігор Ласточкін закохалисяВідео

16:05

Оптична ілюзія для найрозумніших: лише люди з неабияким IQ знайдуть тюленя

15:48

Україну накриють мокрий сніг і дощ: синоптик назвала дату потужного циклону

15:43

"Психи реально": божевільний клоун-путініст Охлобистін "зловив" кулю

15:35

Це може погубити улюбленця: ветеринар попереджає про неочевидну святкову небезпеку, здатну погубити собаку

15:35

Росіяни активізувалися на ще одному напрямку: кидають у бій усю наявну техніку

15:34

У Криму ракети атакували центр космічного зв'язку: є поранені

15:25

"У вухах шкварчав розпечений метал": військовий дивом пережив удар ракети

15:05

Оборона України і "прорив Росії": у Британії оцінили ситуацію і дали прогноз

14:53

Ідеально на святковий стіл: дівчина показала, як приготувати балик в духовці

Реклама
14:35

Потрібно знайти 3 відмінності за 17 секунд: загадкова картинка змусить задуматися

14:28

Куди звертатися і що робити українцям, щоб не втратити пенсію

14:15

ЗСУ - про наступ РФ: намагаються взяти два міста на сході, армія відбиває атаки

14:13

Ви б не здогадалися: чоловік показав лайфхак, як зробити взуття неслизьким

14:00

Любовний гороскоп на 2024 рік: на які знаки в новому році чекає щастя в особистому життіЕксклюзив

13:47

Горбунов показав як пустотливо грає зі своїми синами від Осадчої

13:43

Китай хоче замороження війни в Україні, а Росію не "топитиме" – ОгризкоВідео

13:41

Як має виглядати жінка в 40 років: дизайнер розповів, як не перетворитись на "бабку"

13:33

У Путіна є план, війська РФ намагаються перехопити ініціативу в двох областях - AP

13:11

Що не можна робити перед дзеркалом: ці нескладні поради допоможуть кожному

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти