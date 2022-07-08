Потужна пожежа на Херсонщині: спалахнув ще один склад окупантів РФ

Склад окупантів РФ горить у селищі Киселівка. Радник глави ОВВА уточнив, що пожежа виникла на території заводу Полімер.
В Херсонської області горить ще один армійський склад російських окупаційних військ.
Про це у своєму Facebook повідомив радник голови Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Хлань.
За його даними, склад окупантів РФ горить в селищі Киселівка.
Радник глави ОВВА уточнив, що пожежа виникла на території заводу Полімер.
"За попередньою інформацією, горить завод Полімер в Киселівці, в якому ймовірно знаходився склад російських військових", - додав Хлань.
Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що за останні 10 днів за допомогою американських РСЗВ було знищено не менше 20 ворожих складів з боєприпасами.
Арестович каже, що поява у ЗСУ HIMARS поламала концепцію наступу путінської армії в Україні.
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