Потужна пожежа на Херсонщині: спалахнув ще один склад окупантів РФ

У Херсонській області нова пожежа на складах окупантів РФ / скріншот

В Херсонської області горить ще один армійський склад російських окупаційних військ.

Про це у своєму Facebook повідомив радник голови Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Хлань.

За його даними, склад окупантів РФ горить в селищі Киселівка.

Радник глави ОВВА уточнив, що пожежа виникла на території заводу Полімер.

"За попередньою інформацією, горить завод Полімер в Киселівці, в якому ймовірно знаходився склад російських військових", - додав Хлань.

Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що за останні 10 днів за допомогою американських РСЗВ було знищено не менше 20 ворожих складів з боєприпасами.

Арестович каже, що поява у ЗСУ HIMARS поламала концепцію наступу путінської армії в Україні.

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