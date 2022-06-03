У Дніпрі пролунав потужний вибух, є жертви: в чому причина

Вибух на підприємстві в Дніпрі / t.me/dniprooblcentr

У п'ятницю, 3 червня, в Дніпрі пролунав потужний вибух, після якого над містом піднялася велика хмара диму.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, причиною цього стала пожежа на місцевому підприємстві.

Спочатку місцеві ЗМІ та Telegram-канали повідомили про потужний вибух у місті, але на той час не було повітряної тривоги. Потім очевидці почали публікувати фото і відео великої хмари диму, яка піднімалася над містом.

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Як розповіли рятувальники, в Дніпрі спалахнула пожежа на приватному підприємстві, а саме в одному з ангарів, в якому знаходилися газові балони. Балони від вогню здетонували.

"Площа загоряння - 1000 кв.м. на місці працюють 17 рятувальників і 4 пожежних автомобіля. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. Просимо громадян не панікувати", - заявили в ДСНС.

У результаті пожежі загинули дві людини, третя - знаходиться в лікарні. Пожежу на території підприємства було ліквідовано.

"Там переробляли в біопаливо вторинну сировину - пластик і гуму. У металевому ангарі вибухнули балони з пропан-бутаном", - розповіли рятувальники.

Раніше Главред писав про те, що вранці в понеділок, 30 травня, в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Після цього в небі з'явилися клуби чорного диму. Оточена Центральна площа. Саме на площі в ДК Шевченка знаходиться так звана військово-цивільна адміністрація орків і колаборантів.

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