У кафе Донецька працівниці заспівали гімн України: їх змусили просити вибачення на камеру і звільнили

Дівчата увімкнули український гімн перед відвідувачами, відео потрапило у мережу.

У кафе Донецька працівниці заспівали гімн України, їх змусили просити вибачення/ скрін

У тимчасово окупованому Донецьку співробітниці одного з кафе увімкнули гімн України і підспівували його на камеру. За це обох працівниць звільнили і змусили просити вибачення, записавши це на відео.

Це сталося в кафе "Базилік". Про інцидент повідомили місцеві Telegram-канали.

На оприлюдненому в інтернеті відео видно, як двоє дівчат-офіціанток увімкнули гімн у закладі. Після цього вони почали підспівувати, поклавши руку на серце.

Керівництво закладу після цього змусило дівчат просити вибачення на камеру. Дівчата змушені були сказати, що "не хотіли зачепити чиїсь почуття" і що їхній вчинок нібито не має політичного характеру.

"Відео не має політичного характеру. Ми народилися й живемо в Донецьку і любимо це місто. Щиро просимо вибачення", – сказали вони.

За цей вчинок дівчат звільнили з закладу. При цьому адміністратор кафе в оприлюдненому в інтернеті відео повідомила, що заклад нібито ще й звернувся до так званих "правоохоронців" щодо інциденту. Також жінка сказала, що "заклад не поділяє думку дівчат".

скрін

скрін

Раніше повідомлялося, що у захопленому Росією Донецьку в результаті обстрілу був знищений заступник начальника відділу військового слідчого управління Слідчого комітету РФ з об'єднаного угруповання військ підполковник юстиції Євген Рибаков.

Нагадаємо, ЗМІ дізналися, на кого полювали ЗСУ у ресторані Донецька, де пролунав вибух наприкінці грудня 2022 року під час святкування там дня народження ексглавою "Роскосмосу" Дмитром Рогозіним. Тоді загинули двоє окупантів, а сам Рогозін і ще кілька людей отримали поранення. У той час вважалося, що ціллю удару був саме ексглава "Роскосмосу", проте зараз з’явилися інші дані. Ціллю міг бути глава так званого уряду "ДНР" Віталій Хоценко, який теж був присутній на святкуванні.

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