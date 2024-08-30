Monobank 'ліг': у роботі мобільного застосунку стався збій

Мобільний застосунок банку перестав завантажуватися, також виникли проблеми з транзакціями.

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У роботі Monobank стався збій / Колаж: Главред, фото: monobank.ua, скріншот

У п'ятницю, 30 серпня, у мобільному застосунку Monobank стався технічний збій. У користувачів виникли проблеми з доступом до додатку. Співзасновник Monobank Олег Гороховський підтвердив збій в Telegram.

"У нас технічний збій:( Вибачте! Виправляємо", - написав він.

Багато користувачів не змогли увійти в додаток. Також з'явилися труднощі з проведенням транзакцій.

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Близько 17:28 роботу мобільного застосунку вдалося відновити.

"Вже норм. Перепрошую", - зазначив Гороховський.

Що таке Monobank? Monobank (укр. монобанк) — український необанк, що обслуговує понад 7 млн клієнтів. Посідає № 2 в Google Play та № 2 в App Store серед найпопулярніших фінансових застосунків України. Показник щоденно активних користувачів сягає 1,3 млн. Для роботи використовується банківська ліцензія Універсал Банку, що входить до групи TAC і належить українському бізнесмену Сергію Тігіпку. 2018 року був визнаним найкращим українським FinTech-стартапом за версією PaySpace Magazine Awards і "Необанком року" від FinAwards, пише Вікіпедія.

Збої у роботі сервісів - останні новини

Нагадаємо, вранці 19 липня у системі "Нової Пошти" стався масовий збій через технічні проблеми з програмними оновленнями. Відділення тимчасово не працюють, клієнти мають проблеми з терміналами. Користувачі Vodafone також стикнулися з труднощами – не вдавалося здійснити дзвінки та поповнити рахунок.

Також 19 липня глобальні установи від Азії до Америки, зокрема великі банки, ЗМІ та авіакомпанії, зазнали масового ІТ-збою. Проблеми почалися після повідомлень від Microsoft про неполадки в онлайн-сервісах Azure і 365. Серед постраждалих були McDonald's, United Airlines та LSE Group, а також компанія AGL Energy.

Як повідомляв Главред, 8 червня в Telegram стався масштабний збій, через який користувачі не можуть надсилати повідомлення. Більше 30 тисяч користувачів повідомили про проблеми. Скарги надходили з США, України та інших країн, таких як Швеція, Польща і Португалія.

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