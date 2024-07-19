З'являються 'сині екрани смерті': в ОС Windows стався глобальний збій - що відомо

Користувачі по всьому світу повідомляють, що внаслідок IT-збою, на комп'ютерах з ОС Windows з'являються "сині екрани смерті", в Microsoft відреагували.

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Гробальнний IT-збій 19 липня - що відомо про збій в ОС Windows / Колаж Главред, фото: Troy Hunt/X, pixabay

У п'ятницю, 19 липня, глобальні установи від Азії до Америки, включаючи великі банки, ЗМІ та авіакомпанії, повідомили про масовий збій ІТ. Цей каскад збоїв стався після того, як корпорація Microsoft повідомила про проблеми у своїх онлайн-сервісах Azure і 365, які наразі досліджуються. Про це повідомляє Bloomberg.

McDonald's, United Airlines і LSE Group були серед найбільших компаній, які мали проблеми з комунікацією зі службою підтримки клієнтів.

Кілька газет повідомили, що частина проблем пов'язана з програмним забезпеченням кібербезпеки CrowdStrike Holdings. Австралійська компанія AGL Energy повідомила у своєму пості на X про системні проблеми через збій у роботі CrowdStrike.

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Водночас офіційний представник компанії Microsoft в коментарі для BBC повідомив, що "більшість служб було відновлено" годинами раніше.

Представник міністра внутрішніх справ Австралії зазначив, що збій, ймовірно, пов’язаний з проблемою у глобальній фірмі з кібербезпеки Crowdstrike. Наглядовий орган з кібербезпеки країни заявив, що немає жодної інформації, яка б вказувала на атаку.

"Наша поточна інформація полягає в тому, що цей збій пов’язаний з технічною проблемою сторонньої програмної платформи, яка використовується постраждалими компаніями", – йдеться в заяві.

Трой Хант, творець веб-сайту HaveIBeenPwned, підкреслив серйозність проблеми на своїй сторінці в X, вказавши на поширеність "синього екрану смерті" (BSoD) на комп'ютерах з Windows.

Щось дуже дивне відбувається прямо зараз: за останні кілька хвилин мені зателефонували кілька абсолютно різних ЗМІ, і всі вони повідомили, що на комп'ютерах з Windows раптово з'явився "синій екран смерті" (BSoD), – написав він.

Компанія Crowdstrike, що займається інформаційною безпекою, розповсюдила записане телефонне повідомлення, в якому повідомила, що їй відомо про збої в операційній системі Windows від Microsoft, пов'язані з її датчиком Falcon, повідомляє Reuters.

"Дякуємо, що звернулися до служби підтримки Crowdstrike. Crowdstrike знає про повідомлення про збої в роботі Windows... пов'язані з датчиком Falcon", - прозвучало заздалегідь записане повідомлення, коли репортер Reuters зателефонував до служби технічної підтримки компанії.

Що відомо про Microsoft Microsoft Corporation — багатонаціональна з американським корінням корпорація комп'ютерних технологій зі 124 тис. працівників у 102 країнах (2017 р.), є найбільшою у світі компанією-виробником програмного забезпечення. Головний офіс розташований у корпоративному кампусі в Редмонді (Вашингтон, США), повідомляє Вікіпедія. Найпопулярнішими продуктами корпорації є операційні системи Microsoft Windows та офісний пакет Microsoft Office. Microsoft володіє значними компаніями в інших частинах ринку, як от кабельна телевізійна мережа MSNBC, інтернет-портал MSN і мультимедійна енциклопедія Microsoft "Encarta". Компанія також продає апаратне забезпечення, наприклад, комп'ютерні миші Microsoft, а також такі розважальні продукти, як Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X та MSN TV.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 липня в системі "Нової Пошти" відбувся масовий збій. Відділення тимчасово припинили роботу, а клієнти повідомляли про проблеми з терміналами. Пізніше представники компанії пояснили причини збою та оцінили його тривалість.

8 червня у месенджері Telegram також стався масштабний збій. Користувачі зіткнулися з проблемами підключення до мережі, що унеможливило надсилання повідомлень. Інформацію про збій підтверджують дані Downdetector.

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