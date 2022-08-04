Мобілізація до ЗСУ: хто може повторно отримати повістку до військкомату / Колаж фото УНІАН

Деяким українцям в умовах загальної мобілізації до лав ЗСУ під час війни з Росією вручатимуть повістки повторно. Юрист Ростислав Кравець розповів у коментарі Факти ICTV, за яких умов це може статися.

За його словами, в українських законах прописаний механізм повторного вручення повісток. Йдеться про тих, хто:

за певних обставин не отримав її;

повинен надати уточнені дані призовника;

повинен пройти військово-лікарську комісію, щоб з'ясувати придатність до служби в армії.

І, каже Кравець, повторну повістку можуть вручити тим, хто не з'явився до військкомату після отримання першої. Адже в повістці завжди вказується час і дата, коли людині потрібно прийти до військкомату.

Згідно із законодавством, якщо людина вчасно не з'явилася, то його чекає сплата штрафу ‒у розмірі від 3 400 до 5 100 гривень. А після штрафу він все одно повинен буде прийти до військкомату.

Нагадаємо, раніше, 22 травня, Верховна Рада підтримала законопроєкт про продовження загальної військової мобілізації на території України. До ЗСУ призиватимуть ще 90 днів – до 23 серпня.

Рішення підтримали 300 народних депутатів. Також в країні ще на 3 місяці продовжили воєнний стан. "За" проголосували 320 парламентаріїв.

Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів – вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.

Крім того, Верховна Рада продовжила воєнний стан, який триває з 05:30 25 травня ще на 3 місяці – до 23 серпня.

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