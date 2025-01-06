Рахунок йде на десятки тисяч: Генштаб назвав втрати РФ від початку Курської операції

Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії.

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Операція в Курські області триває / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Основне:

Операція ЗСУ в Курській області триває 5 місяців

За цей проміжок часу втрати окупантів у живій силі склали понад 38 тисяч осіб

Під час операції українські сили взяли в полон 860 російських військових

Операція в Курській області триває рівно 5 місяців. За цей проміжок часу загальні втрати ворога склали понад 38 тисяч, з них близько 15 тисяч – убитими. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що Курська операція стала черговим етапом протистояння російській агресії та боротьби за Незалежність нашої держави.

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"Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії.", - написали у Генштабі ЗСУ.

У повідомленні йдеться, що Курська операція мала на меті не допустити наступ ворога в Сумській області та створення "буферної зони".

"Операція змусила російських окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту. Загарбники стягнули туди одні з найбільш боєздатних підрозділів повітряно-десантних військ, морської піхоти та спецпризначення.", - розповіли у Генштабі.

Крім того, Росія була змушена терміново просити допомогу у Північної Кореї, яка направила до РФ майже 12 тисяч своїх солдатів. З яких близько 4 тисяч вже ліквідовано, а частина підрозділів втратила боєздатність.

Під час операції українські сили взяли в полон 860 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд.

Також бійці ЗСУ розгромили чимало російської техніки, зокрема:

104 танки;

575 бойових броньованих машин;

1 104 одиниці автомобільної техніки;

330 артилерійських систем;

12 РСЗВ;

12 засобів ППО;

1 літак;

3 вертольоти;

859 безпілотників;

32 одиниці спеціальної техніки.

Операція в Курській області - останні новини

Як писав Главред з посиланням на аналітиків ISW, ЗСУ активізували наступальні операції в Курській області. Українські захисники досягли тактичних успіхів у трьох районах.

Напередодні OSINT-аналітик Def Mon опублікував карту з просуванням ЗСУ вглиб Курщини, згідно з якою українським військовим за один день найімовірніше вдалося штурмувати противника на відстань у 2,7 кілометра.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зазначив, що операція в Курській області дозволяє стримувати сили окупантів, не даючи їм можливості перекидати ресурси на інші напрямки, зокрема на Донеччину, Сумщину, Харківщину чи Запоріжжя.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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