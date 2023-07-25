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"Алігатор" долітався: морпіхи ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52

Альона Вороніна
25 липня 2023, 11:51 оновлено 25 липня, 13:47
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Вороже повітряне судно українські військові збили з ПЗРК рано вранці 25 липня.
Российский вертолет Ка-52 Аллигатор
Морпіхи ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Twitter Майор

Захисники України "приземлили" розвідувально-ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Це сталося вранці у вівторок, 25 липня.

Про знищення ворожої повітряної цілі спочатку повідомив волонтер та координатор фонду Притули Роман Сініцин у Twitter. Він розповів, що гелікоптер російських окупантів приземлили на Донбасі зенітники 38-ї бригади, яка була створена у 2023 році.

Також Сініцин опублікував фото знищеного гелікоптера.

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Після цього знищення ворожого повітряного судна підтвердили у самій бригаді, розповівши, з чого їм вдалося збити таку ціль.

"Ранок морпіхів починається не з кави. Сьогодні о 7:43 розрахунком ПЗРК нашої бригади був знищений ворожий Ка-52. Слава морській піхоті України!", – йдеться у повідомленні 38-ї бригади у Facebook.

ВСУ сбили российский
ЗСУ збили російський "Алігатор"/ Twitter Майор

Війна в Україні

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що літній контрнаступ ЗСУ не може бути швидким і назвали три причини цього. По-перше, у росіян був час на перегрупування і підготовку до операції ЗСУ зі звільнення територій. По-друге, Сили оборони України намагаються проводити загальновійськові операції без переваги в повітрі та з обмеженими засобами маневрування, такими як ППО. Третя причина: у ЗСУ був обмежений час для підготовки до великого наступу.

У той же час міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом. Ті, хто стверджують, що кожен контрнаступ має бути швидким – помиляються, заявив міністр оборони України.

У Генштабі повідомили, що ЗСУ просунулися вперед на двох напрямках і вийшли на нові рубежі. Підрозділи Збройних сил України провели успішні наступальні дії в районі Старомайорського Донецької області, а також вибили російських окупантів з позицій біля села Андріївка на Бахмутському напрямку.

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