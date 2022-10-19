Мати полоненого окупанта "послала" українського журналіста, який пропонував їй поговорити з сином/ скрін

Після розмови з черговим російським окупантом український журналіст і блогер Володимир Золкін зателефонував матері загарбника в Росію, щоб дати їй поговорити з сином. Проте жінка нагрубіянила Золкіну і кинула слухавку.

Чергове інтерв’ю журналіст Золкін, який проводить розмови з полоненими російськими окупантами, взяв у 32-річного загарбника Дениса Колесова з Липецької області. Той розповів, що його забрали в армію на другий день після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним "часткової" мобілізації в РФ.

Під час інтерв’ю Золкін зателефонував матері окупанта, щоб загарбник міг з нею поговорити. Проте коли журналіст пояснив росіянці, що її син у полоні, вона не повірила, почала відповідати дуже грубо, а наостанок "послала" Золкіна і кинула слухавку.

За її словами, її син не може бути в полоні, адже вона тільки вчора з ним розмовляла. Проте сам окупант заперечив це.

Жінка накинулася на журналіста зі словами, що нібито він хоче її обманути й обізвала Україну фашистською.

"Тому що ви з України всіх "розводите", це нам давно відомо. Ваша фашистська країна. Ви з нахабною мордою. Зараз поїду у військкомат і все дізнаюся. Пішли ви у … [неценз.]", – сказала росіянка, після чого кинула трубку.

Журналіст після цього записав відео з окупантом і надіслав жінці. Вона переглянула відео, проте нічого не відповіла.

скрін

Раніше повідомлялося, що звільнені з полону окупанти змусили пропагандистів РФ тікати від них з камерою. Після проведення обміну військовополоненими між Україною та країною-агресоркою РФ 17 жовтня російські пропагандисти почали допитуватися у звільнених, чи катували їх в українському полоні і чи були факти знущань. Коли ті в один голос заявили, що такого не було, пропагандисти швидко вимкнули камеру і втекли.

Нагадаємо, українки, яких вдалося звільнити з російської неволі у межах обміну у понеділок, 17 жовтня, розповіли, що у полоні в РФ над ними постійно знущалися. Жінок щоранку і щовечора виводили, щоб перерахувати, і під час цього били.

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