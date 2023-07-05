Масовані атаки по Україні: Ігнат розкрив, чому Росія завдає ударів вночі

Покрити Україну суцільним ППО вкрай важко і фактично неможливо, зазначив Ігнат.

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Ігнат розповів, що росіяни атакують здебільшого вночі / колаж: Главред, фото: armyinform, t.me/V_Zelenskiy_official

На брифінгу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що росіяни продовжують щоденно тероризувати українців "Шахедами" та крилатими ракетами.

"Більшість ударів завдається вночі, тому що це ускладнює роботу ППО",– зазначив під час брифінгу Юрій Ігнат.

Він розповів, що протиповітряна оборона - не лише ЗРК, як ми звикли вважати. Йдеться також про мобільні вогневі групи, а також винищувальну оборону. Всі ці елементи складають ППО України та знищують як "Шахеди", так і крилаті ракети.

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Юрій Ігнат додав, що важливу роль ППО також виконують винищувачі. Якби замість МіГ-29 були американські F-16, то ефективність зросла б у багато разів, вважає речник.

Росіяни іноді здійснюють атаки вдень. Але найчастіше роблять це вночі, "щоб складніше знищувати повітряні цілі, не мати до них візуальної прив'язки".

"Потрібно розуміти, що величезну територію, яка є в нашої держави, покрити суцільним ППО вкрай зараз важко і фактично неможливо. Тому перекриваються напрямки, важливі міста, об'єкти і так далі", - наголосив він.

Він також пояснив, як ворог намагається ускладнити роботу нашої ППО. Для цього російські загарбники запускають "Шахеди" відразу з різних напрямків і ведуть їх різними маршрутами. Це розосереджує роботу зенітників, а також інших фахівців, які збивають іранські "мопеди".

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Атака на Україну

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