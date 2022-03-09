Україна готова говорити про нейтральний статус - Офіс президента

Ігор Жовква / прес-служба ВП

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква не виключив обговорення можливого нейтралітет України в переговорах по миру з Росією.

Про це він заявив у інтерв'ю ARD.

Жовква виступив за зустріч на рівні президентів України та РФ.

Серйозні переговори, на його думку, можливі тільки за умови такої зустрічі.

"Переговори і потенційна домовленість можливі тільки після припинення бойових дій і припинення вогню. Тоді можна було б обговорити, як міг би виглядати можливий нейтралітет України", - заявив чиновник.

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За його словами, Україні потрібні жорсткі гарантії, щоб нинішня ситуація більше ніколи не повторилася.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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