Марина Порошенко накинулась на журналістку в одному з найдорожчих готелів Лондона

Марина Порошенко напала на журналістку у Лондоні / УНИАН, Скриншот

П'ятого президента Україні Петра Порошенка помітили у Лондоні. Його разом з родиною застали в одному з найдорожчих готелів міста. Дружина нардепа обурилась через зйомку та накинулась на журналістку. Про це повідомляє ТСН.

Журналістка намагалася поспілкуватися з Петром Порошенко, однак його дружина Марина була дуже розлючена тим, що їх сніданок перервали. Нардеп навіть попросив її не кричати та вщипнув за ногу.

Порошенко вийшов з-за столу та почав ввічливо відповідати на питання журналістки. Екс-президент заявив, що приїхав лише три години тому і зовсім скоро поїде. У цей момент його дружина Марина накинулась на журналістку, спробувавши забрати телефон.

Пізніше колишня перша леді трохи заспокоїлась та повернулась за стіл, прикривши обличчя рукою. Петро Порошенко вибачився за поведінку своєї дружини.

"Шкода, що готель навряд чи погодиться дати відео з камер спостереження в ресторані. Щоб показати, як наполегливо Марина взялася викручувати мені руку, щоб забрати телефон. З такою дружиною і охорони не треба. Доказ - мій нарощений ніготь, який вона примудрилася надірвати. Що не так просто зробити, коли нігті нарощені", - прокоментувала інцидент журналістка Наталія Гончарова.

За даними журналістки, найдешевший номер на добу у цьому готелі коштує 1300 євро, а найдорожчий - майже 5 тис. євро.

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Спроби Порошенка виїхати з України

Увечері 27 травня в пункт пропуску Рава-Руська у Львівській області прибув Петро Порошенко, який є членом Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу.

Під час проходження паспортного контролю було надано копію розпорядження голови Верховної ради Руслана Стефанчука про відрядження Постійної делегації ВРУ до Парламенської асамблеї НАТО та працівника апарату ВРУ до Литовської Республіки для участі у весняній сесії ПА НАТО.

Як повідомляють ЗМІ, в ході перевірки цього документа виявилося неможливим встановити його дійсність: не зчитувався QR-код.

Експрезидент і люди, які його супроводжували, повернулися на територію України.

Вже наступного дня Порошенко спробував знову виїхати з України, однак йому відмовили. Він стверджує, що його не випустили, оскільки, за словами прикордонників, він "надав не всі документи".

Лише 30 травня Порошенку вдалося виїхати з України.

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