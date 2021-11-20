Макогон заявив, що Україна постачає в Угорщину газ, і це не транзит з Росії / Reuters

Угорщина продовжує отримувати більшу частину газу для потреб країни через Україну, і це не транзит з Росії, заявив очільник "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон.

"Після пафосного підписання довгострокового контракту з Газпромом і запуску турецько-болгарсько-сербського потоку Угорщина як і раніше продовжує отримувати більшу частину газу для потреб країни через Україну, але це не транзит з РФ. Наразі Угорщина отримує з України майже удвічі більше газу, ніж з Сербії через Турецький потік", - розповів Макогон на своїй сторінці у facebook.

Макогон зазначив, що після вибуху нового газопроводу в Болгарії основну частину газу Угорщина отримує з України, але не від Газпрому.

Він додав, що Газпром не транзитує газ через Україну в Угорщину, починаючи з 1 жовтня. Хоча має повністю сплачені потужності для транзиту в обсязі 24 млн м3 НС на добу.

"Зрозуміло, що залежність від газопроводу, що не має резервних гілок, несе значні ризики для Угорщини. Але Україна завжди готова прийти на допомогу", – написав Макогон.

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Скандал між Україною та Угорщиною через контракт з Газпромом

Угорська компанія MVM Group і російська транснаціональна корпорація Газпром 27 вересня заявили про підписання 15-річного контракту на постачання газу до Угорщини в обхід території України. Майже 3,5 млрд кубометрів піде через Сербію, ще 1 млрд кубічних метрів прокачають через Австрію. Поки газ на територію угорської держави поставляється через пункти Берегово на кордоні з Україною і Баумгартен на словацько-угорському кордоні. Договір Москви і Будапешта може бути переглянутий через 10 років.

Україна розкритикувала контракт Угорщини з Газпромом. У Міністерстві закордонних справ сказали, що договір продиктований політикою, документ необґрунтований з економічної точки зору. Договір небезпечний для україно-угорських відносин і вигідний Кремлю.

Директор компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон не виключив сценарію, за якого через газовий контракт Угорщини з Росією транзит російського палива на територію угорської держави може припинитися.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що позиція офіційного Києва за договором Будапешта і Москви - це, мовляв, спроба втручання країни у внутрішні справи угорської держави. За його словами, домовленість з Газпромом відповідає інтересам Угорщини.