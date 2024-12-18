"Попереду важливі перемовини": Зеленський прибув до Брюсселя - деталі

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. У своєму Telegram він анонсував низку зустрічей з європейськими лідерами.
Очільник держави повідомив, що на цей візит заплановані зустрічі з лідерами й главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, Генеральним секретарем НАТО, Президентом Євроради й Президенткою Єврокомісії, будуть представники Британії та інших країн.
Крім цього, він візьме участь у засіданні Європейської ради.
Зеленський додав, що Європі потрібна сильна позиція заради надійного миру.
"Кожне фундаментальне питання, яке стосується Європи, – а закінчення війни Росії проти України, безумовно, є таким питанням – потребує скоординованої та ефективної роботи європейських країн...Зміцнюємо Україну та всю нашу Європу. Вдячний усім, хто допомагає.", - написав президент України.
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