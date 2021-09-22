"Краще, ніж у Нью-Йорку": Зеленський похвалився українськими дорогами в США

Президент зазначив, що роботи ще багато / УНІАН

Президент Володимир Зеленський у США зустрівся з представниками українських організацій та церков в Українському інституті Америки.

Під час заходу глава держави повідомив, що в Україні зараз дороги кращі, ніж у Нью-Йорку, пише "Укрінформ".

"У нас зараз дороги вже краще, ніж у Нью-Йорку. Ми повинні "вилизати" нашу державу, щоб були бруківка, дороги, мости, — це і є повага до історії нашої країни", - сказав Зеленський.

Якість доріг в Україні: що думають люди

Згідно з результатами опитування, проведеним соціологічною групою "Рейтинг" 10-13 вересня у всіх регіонах України, кількість українців, які відзначають збільшену кількість і якість доріг, збільшилася з 76% до 82% в порівнянні з минулим роком.

фото: ratinggroup.ua

Раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський в рамках робочого візиту в США пообіцяв українській діаспорі в США ввести подвійне громадянство.

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"Ми обов'язково реалізуємо ідею подвійного громадянства, зокрема для українців Америки", - сказав Зеленський.

При цьому він зазначив, що з законом про подвійне громадянство "не все просто".