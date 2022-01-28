Латвія планує відправити в Україну військових

Латвія відправить содат в Україну / Reuters

Міноборони Латвія підготувало проект Сейму, в якому йдеться про відправку солдатів Національних збройних сил на навчальну операцію в Україні. Документ має розглянути уряд.

Як повідомляє Delfi, проект Сейму був направлений на погодження Міністерству фінансів, Міністерству юстиції та Міністерству закордонних справ.

Йдеться про участь військових Латвії в канадській операції Unifier на території України. Солдати пробудуть в нашій країні протягом терміну, встановленого в рішенні Канади про дію операції.

За словами прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, військові інструктори будуть перебувати в Україні в рамках операції до 2025 року.

Представник Міноборони Латвії Каспарс Галкінс заявив, що раніше, за запитом українського уряду, була організована операція армії Канади для підтримки оборонних сил України.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс різко розкритикував позицію Німеччини з приводу ситуації навколо України.

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