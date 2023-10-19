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Купа квартир і машин: ще одного одеського воєнкома спіймали з майже 50 млн грн

Ангеліна Підвисоцька
19 жовтня 2023, 20:45 оновлено 19 жовтня, 21:16
Одеський воєнком оформив квартири і машини на своїх родичів. На себе він оформив величезний будинок в якості подарунка від мами.
квартири, машини, воєнком В'ячеслав Кушнеров
В Одесі на незаконному збагаченні спіймали воєнкома В'ячеслава Кушнерова / Колаж: Главред, фото: pexels, hrabro.com

В Одеській області спіймали ще одного воєнкома, який "заробив" кілька десятків мільйонів за час війни. Начальника Малиновського районного ТЦК та СП міста Одеси В'ячеслава Кушнерова підозрюють у незаконному збагаченні на суму майже 47 мільйонів гривень. Про це повідомляє НАЗК.

У травні 2022 року дружина воєнкома купила квартиру в Одесі площею 111,1 кв.м. Її вартість на той момент становила 600 тисяч гривень. Вже через рік квартиру продали за 7,56 мільйона гривень. Після цього жінка купила машину Toyota Highlander за майже 1,9 мільйона гривень, але пізніше продала за 2 мільйони гривень.

Дивним було і те, що в тому ж році у воєнкома з'явився будинок з господарськими будівлями загальною площею 259,2 кв.м. в Овідіопольському районі області. Однак за документами він отримав його в якості "подарунка" від своєї мами. Вартість цього будинку становить 1 мільйон гривень, що значно більше, ніж дохід мами воєнкома за останні 22 роки.

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За останні роки сильно збагатилася і теща воєнкома. Вона стала власницею квартири в Лиманському районі області за понад 300 тисяч гривень, а також автомобіля Mercedes-Benz GLS 400 за 420 тисяч гривень. Однак варто зазначити, що середня ринкова ціна такої машини становить понад 5 мільйонів гривень. Таким чином можна вважати, що власники намагалися приховати реальну вартість придбання машини. Раніше на тещу також була записана машина Mercedes-Benz GLC 220d за 1,4 мільйона гривень. Пізніше ця машина була продана за півтора мільйона гривень.

Кушнеров намагався узаконити отримання 30 мільйонів гривень. У серпні 2022 року ці гроші члени сім'ї Кушнерова подарували один одному. При цьому їх офіційний дохід був значно меншим.

Без новенького майна не залишився і син воєнкома. На нього записана квартира в Одесі площею 55,8 кв.м. за майже півмільйона гривень. Також він володіє автомобілем Mercedes-Benz Sprinter 511 ще майже за півмільйона гривень. У нього також не було достатньо коштів, щоб купити це. Він також ще в 2018 році перекупив у вже затриманого начальника Одеського ТЦК Євгена Борисова машину Volkswagen CC вартістю 500 тисяч гривень. Пізніше цю машину продали.

Справа воєнкома Борисова

Раніше повідомлялося, навколо одеського воєнкома розгорівся скандал. З'явилася інформація про придбане Борисовим дороге майно за кордоном під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Мосійчук звинуватив Одеського воєнкома в тому, що він витрачає мільйони євро на нерухомість в Європі і елітні авто.

Зокрема, йшлося про те, що Борисов придбав віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро і записав її на свою матір-пенсіонерку. Крім цього, він придбав там же офіс вартістю до 2 млн євро, який записаний на його дружину.

Після цього президент України Володимир Зеленський зібрав важливу Ставку і доручив звільнити одеського "воєнкома" Євгена Борисова.

Пізніше багатенького одеського "воєнкома" з ганьбою звільнили. Про його звільнення стало відомо 28 червня.

Євген Борисов після отримання повідомлення про підозру намагався втекти від правосуддя. 24 липня стало відомо про те, що у Києві затримали скандального одеського воєнкома.

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Одеса військкомати взятки
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