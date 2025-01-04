'Крим просто здали': військовий розкрив, як насправді анексували півострів

Більшість військових частин у Криму були готові відбивати російську агресію.

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Військовий розкрив, як анексували Крим насправді / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Беларускі Гаюн, скріншот:відео

Ключові тези Білецького:

Російські війська повернулися б на територію РФ, якби почався спротив

Анексія Криму Росією була "неоднозначною історією"

Командир Третьої окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький повідомив, що більшість військових частин на території Криму у 2014 році були готовими обороняти півострів від росіян. Анексія Криму відбулася лише тому, що його "у прямому сенсі здали".

Він також вважає, що анексія Криму Росією була "неоднозначною історією".

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"Ми його просто, у прямому сенсі здали", - заявив Білецький в інтерв'ю Наталії Мосейчук

Білецький зазначив, що на території півострова були тисячі людей, які підтримували Україну - виходили на мітинги, готові були були організувати дружини самооборони.

Окрім того, стверджує він, більшість військових частин були готові відбивати російську агресію.

Що відомо про Кримський міст / Инфографика: Главред

"Були різні військові частини. Але більшість частин була готова в перші дні виконати наказ і обороняти Кримський півострів", - зазначив він.

Андрій Білецький вважає, що у разі активного збройного опору російські війська повернулися б на територію РФ, оскільки у них, начебто, був такий наказ.

"У разі опору російські військові мали наказ повертатися і летіти на "блакитному вертольоті" назад на Кубань. Але цього не вийшло. Тому так і здали", - підсумував він.

Ситуація у Криму - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що партизани Атеш повідомили про те, що російські окупанти у Криму очікують прориву ЗСУ. Біля Красноперекопську вздовж каналу окупанти виставили величезну кількість бліндажів та спостережних пунктів, ледь не на кожних 15 метрах, а також запаслися дровами.

Стало відомо, що у РФ проблеми з "мостом Путіна" в Криму. Дмитро Плетенчук заявив, що російські окупанти в захопленому Криму довгий час будували укріплення біля Кримського мосту, проте з природних причин загородження вже в незадовільному стані.

У новорічну ніч Крим здригнувся від потужних вибухів. За словами Розважаєва, засоби ППО збили два безпілотники літакового типу над Чорним морем. Він закликав жителів зберігати спокій і перебувати в безпечних місцях, оскільки атака відбулася на великій висоті й далеко від міста.

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