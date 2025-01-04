'Крим просто здали': військовий розкрив, як насправді анексували півострів

Ключові тези Білецького:
- Російські війська повернулися б на територію РФ, якби почався спротив
- Анексія Криму Росією була "неоднозначною історією"
Командир Третьої окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький повідомив, що більшість військових частин на території Криму у 2014 році були готовими обороняти півострів від росіян. Анексія Криму відбулася лише тому, що його "у прямому сенсі здали".
Він також вважає, що анексія Криму Росією була "неоднозначною історією".
"Ми його просто, у прямому сенсі здали", - заявив Білецький в інтерв'ю Наталії Мосейчук
Білецький зазначив, що на території півострова були тисячі людей, які підтримували Україну - виходили на мітинги, готові були були організувати дружини самооборони.
Окрім того, стверджує він, більшість військових частин були готові відбивати російську агресію.
"Були різні військові частини. Але більшість частин була готова в перші дні виконати наказ і обороняти Кримський півострів", - зазначив він.
Андрій Білецький вважає, що у разі активного збройного опору російські війська повернулися б на територію РФ, оскільки у них, начебто, був такий наказ.
"У разі опору російські військові мали наказ повертатися і летіти на "блакитному вертольоті" назад на Кубань. Але цього не вийшло. Тому так і здали", - підсумував він.
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