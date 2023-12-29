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"Красива тактична перемога": ЗСУ "перемололи" окупантів під Куп'янськом

Ангеліна Підвисоцька
29 грудня 2023, 17:05
Українські військові знищили російських окупантів дронами, артилерією та вибухівкою.
ВСУ, российские оккупанты
ЗСУ здобули тактичну перемогу / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, Міноборони РФ

Українські військові змогли здобути "красиву тактичну перемогу" біля Куп'янська. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Окупанти хотіли зайти у Синьківку Харківської області і звідти просуватися у бік Куп'янська. Однак ворожі солдати отримали по зубах та не змогли здійснити задумане.

"Ворожі війська не змогли навіть підійти до наших позицій. Ворог і його техніка були знищені - дронами, артилерією та мінно-вибуховими загородженнями. Так-так, загородження були зроблені. Тобто ворога вкотре зупинили. Бо це один з напрямків активного ворожого наступу", - написала Маляр.

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Вона зазначила, що зупинити ворога вдалося завдяки командній роботі ОСУВ Хортиця.

Загроза наступу на Харків

Окупанти Росії до кінця 2026 року "хочуть" захопити Запоріжжя, Дніпро і Харків, повідомив німецький репортер Bild Юліан Репке, посилаючись на свої джерела в розвідці Німеччини. За його словами, російські війська до кінця 2024 року "мають намір" вийти на річку Оскол у Харківській області і далі наступати на сході.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у відповідь на запитання про загрози захоплення Харкова, Дніпра та Запоріжжя заявив, що така аналітична інформація не є його компетенцією. Над цими питаннями працюють інші люди.

"Я не хотів би характеризувати цей процес, це не моя парафія. Там є люди, які за це відповідають, у яких є ця інформація", - підкреслив Залужний.

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявляв, що Росія "хоче" взяти важливий пункт біля Куп'янська і може ризикнути піти на Харків. Окупаційні війська Росії враховують помилки весни минулого року, проте сили оборони України готові до таких викликів, сказав Олег Синєгубов.

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війна в Україні Купянск вторгнення Росії Ганна Маляр
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