glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Конфлікт" між Зеленським та Залужним: Резніков прокоментував чутки

31 грудня 2022, 05:00
На рівні чуток говорилось про те, що Залужний нібито підняв голос на Зеленського.
'Конфлікт' між Зеленським та Залужним: Резніков прокоментував чутки
З'явились чутки про конфлікт між Зеленським та Залужним / president.gov.ua

В Україні з'явились чутки про те, що між президентом

Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним виник конфлікт. Однак виявилось, що ці плітки брехливі. Про це заявив міністр оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю LB.ua.

На рівні чуток говорилось про те, що Залужний нібито підняв голос на Зеленського. Резніков запевнив, що це видумана історія і він такого не чув.

Міністр додав, що між Міноборони та Генштабом також немає ніякої напруги.

"У мене з Генеральним штабом відмінні відносини, з Валерієм Федоровичем, головкомом – чудові робочі відносини... З кожним спілкуюся особисто, персонально, без будь-яких проблем і на регулярній основі. Я не кажу, що на телефоні 24/7. Це не штучне спілкування, це реальне людське створене спілкування", – сказав Резніков.

На даний момент російська армія намагається всіма силами поставити війну в Україні "на паузу". Як зазначає Валерій Залужний, щоб домогтися цього, окупанти обстрілюють мирне населення і розтягнули лінію фронту, щоб виснажити ЗСУ, але ці способи не вирішують їх головної стратегічної проблеми.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, зараз Росії доводиться думати про те, як вийти з цієї ситуації (війни в Україні).

Інші новини:

війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії Олексій Резніков Валерій Залужний
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

05:00

"Конфлікт" між Зеленським та Залужним: Резніков прокоментував чутки

04:20

Як підібрати колір волосся під колір очей: прості фокуси, які зроблять образ ефектним та незабутнім

03:43

"Подружку Тоні Старка" Гвінет Пелтроу спіймали папараці в крихітному бікіні і без макіяжу

03:20

Бюджетне блюдо, яке повинно бути на кожному столі: рецепт на Новий рік з 1 секретним інгредієнтомВідео

03:15

Моніка Белуччі без ліфчика з'явилася на обкладинці глянцю

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

02:35

Різке потепління до + 17°: українців приголомшили аномальним прогнозом на Новий РікВідео

02:02

"Зірка фільмів для дорослих": Волочкова показала обвислі грудиВідео

01:35

Військовий експерт пояснив, чому у ворогів "снарядний голод"

01:07

Гороскоп таро на тиждень 2-8 січня: Рибам - баланс, Овнам - повернення в минуле

Реклама
01:00

Завдав величезних збитків Міноборони РФ: ЗСУ успішно ліквідували російського командира

00:51

Прикмети на 31 грудня: ці 3 речі потрібно зробити всім, щоб весь 2023 рік гроші були в будинкуВідео

00:20

Фінансовий успіх та казкове везіння: астролог назвав 4 знаки Зодіаку, яким дуже пощастить у січніВідео

30 грудня, п'ятниця
23:50

Що потрібно зробити всім 1 січня, щоб на весь 2023 рік привернути щастя і фурорВідео

23:47

"У вас залишився тиждень": Резніков терміново звернувся до росіян через підступні плани ПутінаВідео

23:26

ЗСУ штурмом вибили окупантів з села в Луганській області: з'явилося відеоВідео

23:18

Відомий актор розповів, чому постільні сцени з Дженніфер Еністон - справжні тортури

23:14

Чотири великих міста можуть бути звільнені найближчим часом: експерт розповів про контрнаступ ЗСУВідео

22:52

Зі здоров'ям поганенько: Путіна ізолювали від журналістівВідео

22:30

Гороскоп для Раків на січень 2023: коли чекати на прибуток, а коли - на нову любовВідео

22:21

"У росіян значні втрати": Резніков розповів, чи зможе армія РФ повністю відновитисяВідео

Реклама
22:08

Шрек, Халк або Грінч: Jerry Heil шокувала шанувальників гематомою на пів-обличчяВідео

22:00

В Україні вимикатимуть світло навіть після війни - ДТЕКВідео

21:37

Гороскоп для Близнюків на січень 2023 - для жінок і чоловіківВідео

21:31

Maruv в прозорому комбінезоні засвітила неосяжні сідниці та поскаржилася на зайву вагуВідео

21:13

"Ми не обирали війну": Залужний звернувся до українцівВідео

21:01

"Сочі будуть окуповані": Гіркін дав цікавий прогноз на 2023 рікВідео

20:59

"Стане найпотужнішою у Європі": Зеленський анонсував суттєве посилення української ППОВідео

20:14

ЗСУ ліквідували в районі Донецька величезну групу окупантівВідео

20:12

Гологруда Брітні Спірс станцювала в душі та оголосила про зміну іменіВідео

20:12

Кремль назвав друзів Путіна у Європі: до списку увійшли лише три лідериВідео

20:00

Україна "відмовляється від припинення війни": Подоляк назвав причинуВідео

19:48

Пенсіонерів в Україні чекає велика індексація виплат у 2023 роціВідео

19:39

"Знаєш, що тобі потрібно? Куля в голову": творці серіалу Уэнздей розкрили подробиці нового сезону

19:34

Наймодніша стрижка 2023 з фантастичним чубчиком, що робить образ загадковимФото

19:28

Путіну погрожували вбивством: експерт розповів, чому РФ змінила риторику в питанні ядерних погрозВідео

19:20

Якою буде Росія в 2023 роціПогляд

18:45

Зіб'ють великий куш: названо найвдаліші знаки зодіаку в січні 2023Відео

18:28

Аура розповість про здоров'я та емоційні переживання: що означають кольори чакрВідео

17:54

Глава розвідки Буданов назвав хитрий план Путіна на 2023 рікВідео

17:39

На Новий рік в Україну прийде нова "буря": синоптики розповіли про неприємностіВідео

Реклама
17:15

"Нема чого гріха таїти": у Кремлі дали незграбне пояснення, чому Путін не спілкується з пресоюВідео

16:47

Балеруну-зраднику Полуніну скасували вистави в Мілані через його продажну позицію щодо війни в Україні

16:31

ЗСУ отримали 60 авто за сприяння Favbet Foundation

16:10

Репер Міша Крупін душевно зіграв гімн України на скрипці під час ракетної атакиВідео

16:01

"РФ демілітаризується за планом": Резніков відповів на ракетний удар окупантівВідео

15:51

Найпростіший і дуже смачний салат на Різдво: вишуканий рецепт за пару хвилинВідео

15:51

Путін ізолювався від своїх еліт, вони незадоволені тактикою Кремля - The Washington PostВідео

15:23

Потужний вибух у Донецьку: ліквідовано топпосадовця зі Слідкому РФВідео

15:11

Фейки у Telegram і лайка від Захарової. Як російська пропаганда воювала проти українського закону "Про медіа"

15:06

Кремль більше не шантажує світ ядерною зброєю після зауваження з Китаю - ДаніловВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буря
Рецепти
Прості стравиНовий рік 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижки
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти