'Конфлікт' між Зеленським та Залужним: Резніков прокоментував чутки

На рівні чуток говорилось про те, що Залужний нібито підняв голос на Зеленського.

З'явились чутки про конфлікт між Зеленським та Залужним / president.gov.ua

В Україні з'явились чутки про те, що між президентом

Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним виник конфлікт. Однак виявилось, що ці плітки брехливі. Про це заявив міністр оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю LB.ua.

На рівні чуток говорилось про те, що Залужний нібито підняв голос на Зеленського. Резніков запевнив, що це видумана історія і він такого не чув.

Міністр додав, що між Міноборони та Генштабом також немає ніякої напруги.

"У мене з Генеральним штабом відмінні відносини, з Валерієм Федоровичем, головкомом – чудові робочі відносини... З кожним спілкуюся особисто, персонально, без будь-яких проблем і на регулярній основі. Я не кажу, що на телефоні 24/7. Це не штучне спілкування, це реальне людське створене спілкування", – сказав Резніков.

На даний момент російська армія намагається всіма силами поставити війну в Україні "на паузу". Як зазначає Валерій Залужний, щоб домогтися цього, окупанти обстрілюють мирне населення і розтягнули лінію фронту, щоб виснажити ЗСУ, але ці способи не вирішують їх головної стратегічної проблеми.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, зараз Росії доводиться думати про те, як вийти з цієї ситуації (війни в Україні).

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