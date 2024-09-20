За одним столом з РФ: в Італії висловилися про закінчення війни в Україні

В Італії вважають, що Росія має взяти участь у новому Глобальному саміті миру.

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Участь Росії в саміті миру / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з YouTube

Представники країни-агресорки Росії та Китаю мають взяти участь у новому Глобальному саміті миру. Втім, діалог повинен бути про мир, а не про капітуляцію. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє RAI.

Політик підкреслив, що виступає за мирну конференцію. Своєю чергою, РФ може в ній брати участь за однієї умови - якщо має намір говорити про мир, а не висувати ультиматуми.

"Я вважаю, що Росія має бути присутня на цій конференції не з рішенням, у сенсі капітуляції і поразки України, тому що інакше це не було б мирною угодою", - наголосив Таяні. відео дня

Він також додав, що важливо, аби мир був досягнутий на справедливих для України умовах.

Українська "Формула миру" / Інфографіка: Главред

Другий саміт миру - що про нього відомо Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей. За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки. У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки. У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом. Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.

Другий саміт миру - що відомо

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак говорив, що Україна хотіла б провести другий Саміт миру в одній із країн Глобального Півдня, однак остаточне місце проведення саміту поки що не затверджене.

Володимир Зеленський вже говорив, що Україна хоче провести другий мирний саміт у листопаді та запросити туди Росію.

Крім того, німецький канцлер Олаф Шольц вважає, що момент для переговорів із Росією вже настав. Він також упевнений, що наступний діалог про мир має пройти обов'язково в присутності делегації країни-агресорки.

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