"Перейшли на бік ворога": зрадник Медведчук накинувся на колишніх соратників по Раді

Кум Володимира Путіна сипав звинуваченнями на адресу своїх колишніх соратників по проросійській ОПЗЖ.

Віктора Медведчука показали на росТБ / скріншот

Позбавлений українського громадянства колишній лідер забороненої партії ОПЗЖ Віктор Медведчук звинуватив своїх колишніх соратників по фракції у ВР у зраді.

Він дав перше телевізійне інтерв'ю після обміну в ефірі державного пропагандистського російського ТБ. При цьому він заявив, що почав працювати над створенням нового політичного руху, який представлятиме якусь "іншу Україну", відзначив блогер Денис Казанський.

За словами Медведчука, він нібито витратив кілька місяців, щоб зібрати команду. Багато людей нібито приїхали з Києва. Серед соратників Медведчука виявився скандальний Ілля Кива.

"Необхідно, щоб і в Росії, і в Україні, і на Заході почули голос іншої України. Вона є. Ця та інша Україна повинна бути почута", - стверджує Медведчук.

При цьому він сипав звинуваченнями на адресу своїх колишніх соратників по проросійській ОПЗЖ. Ймовірно, куму Путіна не сподобалося, що вони слідом за ним не втекли у РФ.

"Сьогодні частина нашої фракції, і я про це говорю з величезним жалем, перекинулася на бік, як я вважаю, ворога", — скиглив зрадник.

Звернемо увагу, що Медведчук вже втратив колишній лиск. На відео він виглядав помітно пошарпаним і скуйовдженим, нервово жестикулюючи та гримасуючи.

Казанський нагадав, що 69-річний Медведчук все життя працював на РФ. Однак всі його прожекти були провальними.

Нагадаємо, Україна і Росія 21 вересня провели обмін полоненими. Києву вдалося звільнити 215 українських військових. Серед них 5 командирів з Азовсталі. У Москву тоді відправили обвинуваченого в держзраді Віктора Медведчука - після тривалих допитів і свідчень. За одного Медведчука Україна змогла повернути додому 200 осіб.

Наприкінці листопада Віктора Медведчука з дружиною Оксаною Марченко бачили в одному з кафе на набережній Ялти. У Криму у нього, судячи з усього, залишається вілла на місці протитуберкульозного санаторію на узбережжі. Під Києвом у Медведчука залишився особняк з шубосховищем і "золотий вагон" в стилі Пшонки.

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