Кількість хворих перевалить за 20 тисяч за добу: вчені склали COVID-прогноз для України

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Такого не було за весь час пандемії / УНІАН

​В Україні за останні два тижні захворюваність на коронавірус продовжує зростати за всіма ключовими показниками. Вчені прогнозують різкий сплеск захворюваності на COVID-19.

Уже з 20 жовтня на добу може бути понад 18 тисяч хворих, повідомляють у пресслужбі МОЗ.

Вчені Національної академії наук України прогнозують, що з 20 по 26 жовтня на добу фіксуватиметься орієнтовно 21 тисяча підтверджених випадків коронавірусу.

"Україна може досягти показників захворювання весняної хвилі вже через 1-2 тижні. Найбільш загрозливою з точки зору доступності обладнаного ліжкового фонду в лікарнях і показників смертності ситуація в Запорізькій, Одеській, Луганській Чернівецькій, Житомирській та Харківській областях. У деяких регіонах кількість зайнятих ліжок вже перевищила максимуми обох попередніх хвиль", - розповіли в пресслужбі МОЗ.

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Читайте такжеШвидше за все в Україні буде додаткова вакцинація від коронавірусу-ЛяшкоТам також підкреслили, що захворюваність серед дітей зараз вища, ніж була за весь час пандемії. До максимальних показників наближається і кількість госпіталізацій.

Варто зазначити, що станом на ранок п'ятниці, 15 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 624 жителів країни. У тому числі захворіли 1177 дітей і 170 медпрацівників. Було госпіталізовано 4 947 осіб; летальних випадків - 202; одужали - 4 591 особа.

Також Главред повідомляв, що число щоденних випадків інфікування коронавірусом вже зрівнялося з найвищими показниками весни. У МОЗ заявили, що пік цієї хвилі ще попереду.