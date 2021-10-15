Кількість жертв COVID-19 в Україні перевищила 60 тисяч осіб

За добу померли понад 200 українців, також виявили понад 13,6 тис. випадків коронавірусу в Україні. Через вихідні кількість зафіксованих заражень знизилася.
Станом на ранок п'ятниці, 15 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 624 жителів країни. Зокрема захворіли 1 177 дітей і 170 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 4 947 осіб; летальних випадків - 202; одужали - 4 591 особа. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (1492), Дніпропетровській (1332), Запорізькій (927), Житомирській (860) та Львівській (816) областях.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 189 осіб, з них отримали одну дозу - 7 794 187 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 6 364 933 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 14 159 120 щеплень.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ - 456 випадків;
- Вінницька область - 270 випадків;
- Волинська область - 284 випадки;
- Дніпропетровська область - 1332 випадки;
- Донецька область - 816 випадків;
- Житомирська область - 860 випадків;
- Закарпатська область - 129 випадків;
- Запорізька область - 927 випадків;
- Івано-Франківська область - 290 випадків;
- Київська область - 391 випадок;
- Кіровоградська область - 78 випадків;
- Луганська область - 213 випадків;
- Львівська область - 816 випадків;
- Миколаївська область - 237 випадків;
- Одеська область - 753 випадки;
- Полтавська область - 230 випадків;
- Рівненська область - 308 випадків;
- Сумська область - 681 випадок;
- Тернопільська область - 514 випадків;
- Харківська область - 1492 випадки;
- Херсонська область - 709 випадків;
- Хмельницька область - 655 випадків;
- Черкаська область - 274 випадки;
- Чернівецька область - 579 випадків;
- Чернігівська область - 330 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 610 899 осіб;
- одужали - 2 316 582 осіб;
- летальних випадків - 60 137;
- проведено ПЛР-тестів - 13 482 871.
Коронавірус в Україні
Кількість щоденних випадків інфікування коронавірусом вже зрівнялася з найвищими показниками весни. У МОЗ заявили, що пік цієї хвилі COVID-19 ще попереду.
Лікар-епідеміолог Андрій Александрін вважає, що реальна коронавірусна статистика відрізняється від офіційної щонайменше в чотири рази. За його словами, на сьогоднішній день система профілактичної медицини вже не може впоратися зі своїми викликами.
Епідемічна ситуація погіршується у п'яти областях України, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Херсонська область вже в червоній зоні з 15 жовтня. Житомирська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Харківська області перебувають між помаранчевою та червоною зонами.