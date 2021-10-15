Кількість жертв COVID-19 в Україні перевищила 60 тисяч осіб

МОЗ опублікував свіжу статистику з коронавірусу в Україні / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 15 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 624 жителів країни. Зокрема захворіли 1 177 дітей і 170 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4 947 осіб; летальних випадків - 202; одужали - 4 591 особа. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (1492), Дніпропетровській (1332), Запорізькій (927), Житомирській (860) та Львівській (816) областях.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 189 осіб, з них отримали одну дозу - 7 794 187 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 6 364 933 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 14 159 120 щеплень.

Коронавірус в Україні - статистика станом на ранок 15 жовтня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ - 456 випадків;

Вінницька область - 270 випадків;

Волинська область - 284 випадки;

Дніпропетровська область - 1332 випадки;

Донецька область - 816 випадків;

Житомирська область - 860 випадків;

Закарпатська область - 129 випадків;

Запорізька область - 927 випадків;

Івано-Франківська область - 290 випадків;

Київська область - 391 випадок;

Кіровоградська область - 78 випадків;

Луганська область - 213 випадків;

Львівська область - 816 випадків;

Миколаївська область - 237 випадків;

Одеська область - 753 випадки;

Полтавська область - 230 випадків;

Рівненська область - 308 випадків;

Сумська область - 681 випадок;

Тернопільська область - 514 випадків;

Харківська область - 1492 випадки;

Херсонська область - 709 випадків;

Хмельницька область - 655 випадків;

Черкаська область - 274 випадки;

Чернівецька область - 579 випадків;

Чернігівська область - 330 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 610 899 осіб;

одужали - 2 316 582 осіб;

летальних випадків - 60 137;

проведено ПЛР-тестів - 13 482 871.

Коронавірус в Україні

Кількість щоденних випадків інфікування коронавірусом вже зрівнялася з найвищими показниками весни. У МОЗ заявили, що пік цієї хвилі COVID-19 ще попереду.

Лікар-епідеміолог Андрій Александрін вважає, що реальна коронавірусна статистика відрізняється від офіційної щонайменше в чотири рази. За його словами, на сьогоднішній день система профілактичної медицини вже не може впоратися зі своїми викликами.

Епідемічна ситуація погіршується у п'яти областях України, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Херсонська область вже в червоній зоні з 15 жовтня. Житомирська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Харківська області перебувають між помаранчевою та червоною зонами.