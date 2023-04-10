Кого не можуть примусово мобілізувати до лав ЗСУ та хто може отримати відстрочку: повний перелік

В Україні триває воєнний стан через україно-російську війну і, відповідно, загальна мобілізація. Проте, як повідомляє "24 канал", є певні категорії громадян, які мають право на відстрочку від служби.
Хто в Україні не підлягає мобілізації
- чоловіки старше 60 років;
- чоловіки, яких визнали непридатними до служби;
- чоловіки, які мають право на відстрочку;
Коли дається відстрочка від мобілізації
- за сімейними обставинами;
- за станом здоров'я;
- якщо люди здобувають освіту або через продовження професійної діяльності,
- по виду діяльності,
- якщо є від бронь від підприємства на пів року.
Як кажуть експерт, за сімейними обставинами надається відстрочка від мобілізації надається людям, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей до 18 років. А також людям, які самостійно виховують дитину/дітей до 18 років.
Крім того, відстрочку також дають особам, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років.
Мобілізація в Україні
Раніше повідомлялося, що в українському парламенті завершують підготовку законопроєкту, згідно з яким в Україні буде створено так званий Реєстр "ухильників". Нардеп Федір Веніславський пропонує включати до реєстру людей, які ігнорують вручену вимогу з'явитися до територіального центру комплектування.
Пізніше юрист Роман Сімутін назвав найпростіший і легальний спосіб виїхати за кордон військовозобов'язаному. Один з найбільш легальних способів покинути Україну військовозобов'язаній людині – виїзд в якості супроводжуючого з особою, яка потребує постійного догляду.
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