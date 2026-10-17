Дует "склероз і клімакс": фальшиву Повалій висміяли в Росії

Повалій вийшла на сцену разом із Басковим і наразилася на критику своїх нових співвітчизників.

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Повалій вкотре зганьбилася своїм виступом / Колаж "Главред", фото - скріншот

Коротко:

Що одягла Повалій

За що її "знищили" коментатори

Виконавиця Таїсія Повалій, яка після початку повномасштабного вторгнення остаточно оселилася в Росії та підтримала війну проти України, вийшла на сцену з літнім путіністом Миколою Басковим.

Пара вирішила виконати свої колись популярні хіти, але вийшло у них, відверто кажучи, огидно.

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Зокрема, у мережі висміяли не тільки фальшиве виконання цих "хітів", а й зовнішній вигляд пошарпаної Повалій. На відео видно, як Повалій одягла два різних балахони, які виглядали просто смішно.

Повалій висміяли в терористичній Росії / Скріншот відео

Крім того, її спів звучав дуже фальшиво й глухо. А рухалася вона ледь-ледь, крутячи животом під щільним балахоном.

Повалій висміяли в терористичній Росії / Скріншот відео

Її нові земляки одразу ж висміяли її в соціальних мережах, як і "партнера" Колю Баскова.

Як у РФ висміяли Баскова та Повалій / Скріншот

Як у РФ висміяли Баскова та Повалій / Скріншот

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Про особу: Таїсія Повалій Таїсія Повалій - радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання у 2015 році), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 по 2014 рік - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

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