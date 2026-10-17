Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Захоплення нових територій: Генштаб викрив брехню росіян та роз’яснив ситуацію

Анна Косик
17 жовтня 2026, 14:23
google news Підпишіться
на нас в Google
Вище військове командування РФ вкотре підловили на брехні.
Захоплення нових територій: Генштаб викрив брехню росіян та роз’яснив ситуацію
Український Генштаб викрив брехню росіян / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube

Коротко:

  • Генштаб ЗСУ спростував заяви Герасимова про захоплення територій України
  • Добропілля, Костянтинівка й Оріхів залишаються під контролем Сил оборони
  • Російські заяви про просування до Запоріжжя не відповідають дійсності

Генеральний штаб ЗСУ спростував доповідь начальника Генштабу збройних сил країни-агресора Росії Валерія Герасимова. У ній ішлося про захоплення з 1 вересня понад 1800 кв. км української території та 92 населених пунктів.

Насправді від початку осені Сили оборони звільнили більше територій, ніж вдалося окупувати ворогу. Про це виданню РБК-Україна повідомив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

відео дня

За його словами, російська армія не має вагомих здобутків на полі бою. Тому її командування вибудовує для Кремля та внутрішньої аудиторії картину масштабних перемог. Доповідь Герасимова речник вважає черговим прикладом брехні, маніпуляцій і перебільшень.

"Генеральний штаб Збройних ЗСУ має факти, які спростовують неправдиві заяви російського командування щодо ситуації на лінії бойового зіткнення", - наголосив Ковальов.

Серед таких вигадок і нібито захоплення Добропілля, яке залишається під контролем України.

Видавати бажане за дійсне в Москві почали не вперше. Ще 1 вересня Володимир Путін оголосив про захоплення Святогірська, однак місто як було, так і залишається за Силами оборони.

Що насправді відбувається у Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях

Генштаб відкинув і твердження про захоплення Костянтинівки. Станом на ранок 17 жовтня там зберігаються позиції українських військ, тривають бої. Олексієво-Дружківку ворог також не захопив, а розповіді про вихід росіян на околиці Краматорська не мають нічого спільного з реальною ситуацією на фронті.

Не підтверджуються й заяви про наступ у передмісті Слов'янська та контроль над понад половиною Миколаївки. Насправді на південну околицю міста проникла невелика група окупантів. Українські підрозділи проводять ударно-пошукові дії, щоб її знищити.

На півдні Герасимов доповів про бої за Оріхів і захоплення Новопавлівки та Новоандріївки. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 17 жовтня всі три населені пункти контролюють українські військові.

Захоплення нових територій: Генштаб викрив брехню росіян та роз’яснив ситуацію
Оріхів / Інфографіка: Главред

Не відповідає дійсності й теза про нібито наближення росіян на 5 км до південних околиць Запоріжжя. Лінія бойового зіткнення вже тривалий час проходить приблизно за 22 км від обласного центру.

Ще однією вигадкою в Генштабі назвали захоплення Великомихайлівки на Дніпропетровщині, про яке окупанти звітують уже не вперше. Станом на 17 жовтня селище перебуває під контролем України, а лінія фронту пролягає за 8 км на схід від нього.

Навіщо командування РФ бреше про успіхи на фронті - думка аналітиків

Главред писав, що за словами аналітиків американського Інституту вивчення війни, ймовірно, російське військове керівництво навмисно створює викривлену картину "масштабних перемог" на фронті, намагаючись тиснути на Україну та її західних партнерів.

Мета цього тиску - домогтися капітуляції на умовах Росії, які, серед іншого, передбачають повне захоплення українського "поясу фортець" - системи потужних укріплень, яку російські війська не змогли (і, ймовірно, не зможуть) здобути військовим шляхом.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські сили зупинили просування російських військ на півночі Донеччини в районі річки Жеребець, де тривала операція "Вівальді".

Раніше повідомлялося, що Росія може втратити контроль над Кримом без прямої військової операції ЗСУ на півострові. Такий сценарій можливий, якщо Україна досягне успіхів на інших ділянках фронту.

Напередодні стало відомо, що на Куп’янському та Великобурлукському напрямках російська армія збільшує чисельність сил і, ймовірно, готується до нових спроб повернути раніше втрачені позиції.

Читайте також:

Про персону: Андрій Ковальов

Андрій Ковальов – український політолог, історик та журналіст. кандидат політичних наук. Офіцер Збройних сил України, пресофіцер 112-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ, речник Генерального штабу Збройних сил України.

Ковальов відомий своїми виступами та коментарями на радіо та ТБ як політичний аналітик, експерт з історичних, релігійних питань, а також комунікації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Запорізька область Генштаб ЗСУ Валерій Герасимов Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський заявив про можливу зустріч із Путіним та розкрив наміри диктатора

Зеленський заявив про можливу зустріч із Путіним та розкрив наміри диктатора

16:35Війна
Потужні удари ЗСУ: у РФ підірвано військовий завод БПЛА та склади ракетної бригади

Потужні удари ЗСУ: у РФ підірвано військовий завод БПЛА та склади ракетної бригади

16:24Україна
Конфлікт Трампа із Зеленським створює серйозні ризики для України – Reuters

Конфлікт Трампа із Зеленським створює серйозні ризики для України – Reuters

15:56Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопця, що гладить сорочку, за 85 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопця, що гладить сорочку, за 85 с

Люди збирають порожні пластикові пляшки - як їх використати повторно

Люди збирають порожні пластикові пляшки - як їх використати повторно

10 речей у домі, які варто ретельно почистити в жовтні: про що часто забувають

10 речей у домі, які варто ретельно почистити в жовтні: про що часто забувають

Не шкаралупа і не зола: чим насправді захистити город від навали слимаків

Не шкаралупа і не зола: чим насправді захистити город від навали слимаків

Східний гороскоп багатства — знаки з найбільшим прибутком наступного тижня

Східний гороскоп багатства — знаки з найбільшим прибутком наступного тижня

Останні новини

16:43

Кейдж і Бандерас знімуться у продовженні культового серіалу - подробиці

16:35

Зеленський заявив про можливу зустріч із Путіним та розкрив наміри диктатора

16:24

Потужні удари ЗСУ: у РФ підірвано військовий завод БПЛА та склади ракетної бригади

16:06

Що змінити у гардеробі до зими 2027: 5 речей змінять стиль до невпізнанняВідео

15:56

Конфлікт Трампа із Зеленським створює серйозні ризики для України – Reuters

"Можливі дуже жорсткі графіки або блекаути": Прокіп - про сценарії майбутньої зими«Можливі дуже жорсткі графіки або блекаути»: Прокіп - про сценарії майбутньої зими
15:44

Протяги зникнуть, а вдома стане тепліше: що потрібно зробити з вхідними дверимаВідео

15:42

РФ хоче посилити удари по західних областях України: чим буде бити ворог

15:17

Гороскоп на листопад 2026: кому Марс і Юпітер принесуть кохання та грошіВідео

15:11

Зеленський анонсував нові переговори зі США: коли вони можуть відбутися

Реклама
15:03

Росія вп’яте атакувала Запоріжсталь: по комбінату випустили ще шість балістичних ракет

15:02

Коли обрізати дерева восени чи навесні: найкраща температура для робіт

14:58

Представниця України на "Дитячому Євробаченні-2026" вирушила на конкурсВідео

14:34

Дизельна угода Трампа: Конгрес готує заборону, нафта дорожчає, Будапешт очікує пільг

14:26

Як замочити озимий часник перед посадкою: скільки солі потрібно для обробки

14:23

Захоплення нових територій: Генштаб викрив брехню росіян та роз’яснив ситуацію

14:20

"Як не народжувала": Анна Кошмал здивувала змінами після другої вагітностіВідео

14:09

Плівка, контейнер чи пакет: просте правило зберігання продуктів у холодильнику

14:01

Чому краще саджати пізніше, ніж раніше: секрет розкішних тюльпанів навесні

13:50

Дует "склероз і клімакс": фальшиву Повалій висміяли в Росії

13:49

Як відмити кришку для сковорідки від жиру у важкодоступних місцях за 30 хвилин

Реклама
13:24

Гороскоп Таро на 19–25 жовтня: Тельцям — амбіції, Ракам — бажання

13:16

Як вимити до блиску скло духовки зсередини без розбирання дверцят - лайфхак

13:08

Правильний догляд за різдвяником восени: що змінити для появи бутонів

13:06

"Провокація": дружина Остапчука різко висловилася про Горняк на "Холостяку"

12:59

Відстрочки у Резерв+ почали продовжувати, але не всім: у Міноборони зробили заяву

12:51

Елізабет Херлі виходить заміж за батька відомої співачки — подробиці

12:51

Гороскоп Таро на завтра, 18 жовтня: Овнам — новий етап, Левам — вірити в себе

12:36

РФ масштабує антиенергетичну операцію: Київ закликає США зупинити Путіна

12:27

Куди подівся хореограф Раду Поклітару і як він зараз виглядає

12:07

Рецепт домашнього хліба "Цеглинка" - випікається лише 30 хвилин

12:06

Свіжий кріп цілий рік: як правильно вирощувати його на підвіконніВідео

11:57

Китайський гороскоп на завтра, 18 жовтня: Бикам — геройство, Свиням — зневіра

11:52

На війні загинув колишній футболіст збірної України та київського "Динамо"

11:25

Красиві імена для хлопчиків, які притягують щастя та успіх

11:14

"Перемога України має продовжитися і в мирі": Маріанна Буданова отримала диплом Школи стратегічного архітектора

11:05

Без власної генерації: як Київ виживатиме взимку після атаки на всі ТЕЦ

10:42

Ірина Федишин вперше вийшла на звʼязок після трагічної втрати доньки — деталі

10:41

Росіяни моляться з відчаю: БПЛА закрили небо над Москвою, в аеропортах колапс

10:10

Холостяк став третім зайвим: меми зі Славою Кравцовим підірвали Threads

10:08

Люди збирають порожні пластикові пляшки - як їх використати повторно

Реклама
09:30

Вінниця поринула у блекаут, після атаки РФ є важкі поранені

09:19

Капітуляція замість перемир'я: в РФ брешуть про успіхи на фронті, ISW пояснив чому

08:38

РФ завдала удару по Херсону: загинув водій швидкої, постраждала сім’я з немовлям

08:33

В Україні тепло витіснить заморозки: де очікуються дощі з грозами

08:10

Коваленко показав головний провал армії РФ: наступ захлинається в цифрахПогляд

07:45

Трамп скасував санкції проти Росії, передбачені "законом Грема"

06:14

Гороскоп на завтра, 18 жовтня: Левам - сварка, Скорпіонам - подарунок

05:55

"Я його загубив": Решетнік розкрив, що сталося з "Холостяком" Топольським

05:31

10 речей у домі, які варто ретельно почистити в жовтні: про що часто забувають

05:10

Гроші литимуться рікою: три знаки зодіаку знайдуть ключ до багатства

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняКімнатні рослиниАвтоУсе про салоПрання
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти