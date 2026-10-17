Захоплення нових територій: Генштаб викрив брехню росіян та роз’яснив ситуацію

Вище військове командування РФ вкотре підловили на брехні.

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Український Генштаб викрив брехню росіян / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube

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Генштаб ЗСУ спростував заяви Герасимова про захоплення територій України

Добропілля, Костянтинівка й Оріхів залишаються під контролем Сил оборони

Російські заяви про просування до Запоріжжя не відповідають дійсності

Генеральний штаб ЗСУ спростував доповідь начальника Генштабу збройних сил країни-агресора Росії Валерія Герасимова. У ній ішлося про захоплення з 1 вересня понад 1800 кв. км української території та 92 населених пунктів.

Насправді від початку осені Сили оборони звільнили більше територій, ніж вдалося окупувати ворогу. Про це виданню РБК-Україна повідомив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

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За його словами, російська армія не має вагомих здобутків на полі бою. Тому її командування вибудовує для Кремля та внутрішньої аудиторії картину масштабних перемог. Доповідь Герасимова речник вважає черговим прикладом брехні, маніпуляцій і перебільшень.

"Генеральний штаб Збройних ЗСУ має факти, які спростовують неправдиві заяви російського командування щодо ситуації на лінії бойового зіткнення", - наголосив Ковальов.

Серед таких вигадок і нібито захоплення Добропілля, яке залишається під контролем України.

Видавати бажане за дійсне в Москві почали не вперше. Ще 1 вересня Володимир Путін оголосив про захоплення Святогірська, однак місто як було, так і залишається за Силами оборони.

Що насправді відбувається у Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях

Генштаб відкинув і твердження про захоплення Костянтинівки. Станом на ранок 17 жовтня там зберігаються позиції українських військ, тривають бої. Олексієво-Дружківку ворог також не захопив, а розповіді про вихід росіян на околиці Краматорська не мають нічого спільного з реальною ситуацією на фронті.

Не підтверджуються й заяви про наступ у передмісті Слов'янська та контроль над понад половиною Миколаївки. Насправді на південну околицю міста проникла невелика група окупантів. Українські підрозділи проводять ударно-пошукові дії, щоб її знищити.

На півдні Герасимов доповів про бої за Оріхів і захоплення Новопавлівки та Новоандріївки. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 17 жовтня всі три населені пункти контролюють українські військові.

Оріхів / Інфографіка: Главред

Не відповідає дійсності й теза про нібито наближення росіян на 5 км до південних околиць Запоріжжя. Лінія бойового зіткнення вже тривалий час проходить приблизно за 22 км від обласного центру.

Ще однією вигадкою в Генштабі назвали захоплення Великомихайлівки на Дніпропетровщині, про яке окупанти звітують уже не вперше. Станом на 17 жовтня селище перебуває під контролем України, а лінія фронту пролягає за 8 км на схід від нього.

Навіщо командування РФ бреше про успіхи на фронті - думка аналітиків

Главред писав, що за словами аналітиків американського Інституту вивчення війни, ймовірно, російське військове керівництво навмисно створює викривлену картину "масштабних перемог" на фронті, намагаючись тиснути на Україну та її західних партнерів.

Мета цього тиску - домогтися капітуляції на умовах Росії, які, серед іншого, передбачають повне захоплення українського "поясу фортець" - системи потужних укріплень, яку російські війська не змогли (і, ймовірно, не зможуть) здобути військовим шляхом.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські сили зупинили просування російських військ на півночі Донеччини в районі річки Жеребець, де тривала операція "Вівальді".

Раніше повідомлялося, що Росія може втратити контроль над Кримом без прямої військової операції ЗСУ на півострові. Такий сценарій можливий, якщо Україна досягне успіхів на інших ділянках фронту.

Напередодні стало відомо, що на Куп’янському та Великобурлукському напрямках російська армія збільшує чисельність сил і, ймовірно, готується до нових спроб повернути раніше втрачені позиції.

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Про персону: Андрій Ковальов Андрій Ковальов – український політолог, історик та журналіст. кандидат політичних наук. Офіцер Збройних сил України, пресофіцер 112-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ, речник Генерального штабу Збройних сил України. Ковальов відомий своїми виступами та коментарями на радіо та ТБ як політичний аналітик, експерт з історичних, релігійних питань, а також комунікації.

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