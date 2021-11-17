Проїзд у Києві до 20 гривень підвищувати не будуть - Кличко

Віталій Кличко / Facebook

Київ опинився в складній економічній ситуації через зростання цін на енергоносії.

Як повідомив в Telegram мер Києва Віталій Кличко, водночас підвищення плати за проїзд у місті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде.

Внаслідок зростання цін на енергоносії, міська влада компенсувала зі столичного бюджету понад 2 млрд гривень, щоб уникнути підвищення тарифів на опалення та гарячу воду.

"Тобто, ми поставлені перед вибором, або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд. Тому що весь бюджет столиці ми не можемо пустити тільки на дотації", - заявив Кличко.

За словами Кличка, питання вартості проїзду в Києві винесено на обговорення - перегляд тарифів не варто очікувати до кінця опалювального сезону.

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Нагадаємо, 9 червня, Кабінет міністрів України під час чергового засідання схвалив законопроект, який передбачає монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті та комунальні послуги.

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