Київ продовжує роботу транспорту і магазинів: що відомо про скорочення комендантської години

Новий період комендантської години дозволить збільшити час руху громадського транспорту в Києві.

У Києві скорочують термін дії комендантської години / УНІАН

Час дії комендантської години у Києві буде скорочено на одну годину – вона буде починатися на годину пізніше.

"Після вирішення питання щодо удосконалення системи інженерних загороджень, зараз триває процедурне узгодження щодо термінів і порядку зміни тривалості комендантської години в Києві. Згідно з робочим варіантом, найвірогідніше з 26-го березня 2023 року комендантська година в столиці України скоротиться. Починаючи від вказаної дати, вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня", - повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко в Telegram.

За його словами, військова адміністрація опрацьовувала це питання спільно з командуванням Угруповання сил і засобів оборони міста Києва у відповідь на численні клопотання і методично впроваджувала нові заходи безпеки, які дозволили б скоротити період комендантської години.

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"Зменшення комендантської години узгоджується з метою покращення логістичного забезпечення в столиці України, сприяння сталому розвитку промисловості, підприємництва та економіки в цілому. Новий період комендантської години дозволить збільшити час руху громадського транспорту для зручності киян та гостей міста Києва. Також скорочення тривалості має сприяти зменшенню соціальної напруги, нарощенню виробництва, створенню нових робочих місць. Підприємства сфери обслуговування також матимуть змогу подовжити час свої роботи", - сказав начальник військової адміністрації.

При цьому Попко підкреслив, що війна триває, загрози для Києва і його жителів досі існують, і якщо виникнуть підстави, заходи безпеки можуть бути посилені, в тому числі і збільшена тривалість комендантської години

У військовій адміністрації нагадали, що під час комендантської години забороняється:

перебувати на вулиці та в інших громадських місцях;

переміщатися транспортом або пішки.

Якщо в заборонений час людина знаходиться на вулиці, то комендантський патруль має право:

затримати, перевірити документи;

встановити причину порушення комендантської години;

провести огляд речей, транспортного засобу і навіть приміщення затриманого.

Скорочення комендантської години в Києві: деталі

Як уточнив мер Києва Віталій Кличко, у зв'язку зі скороченням комендантської години з 00:00 26 березня, в столиці продовжать роботу громадського транспорту і магазинів.

За його словами, метрополітен і наземний громадський транспорт змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години - тобто працюватимуть на годину довше.

До того ж, магазини, торгові центри і ресторани також продовжать свою роботу - з урахуванням часу, щоб їх працівники могли дістатися додому до початку комендантської години.

Крім того, в Київській області комендантську годину теж скоротять. Її тривалість буде такою ж, як і в столиці.

Комендантська година в Києві

Як відомо, після початку повномасштабної війни РФ проти України, в Києві, як і в інших містах, ввели комендантську годину.

У різний час термін дії комендантської години в столиці змінювався. Поступово термін її дії скорочувався.

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