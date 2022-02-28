У Дніпрі під час комендантської години розстріляли авто – ЗМІ

У Дніпрі розстріляли позашляховик, який їздив під час комендантської години/ "Информатор"

У Дніпрі під час комендантської години приблизно о 21:00 27 лютого розстріляли позашляховик Toyota Prado. Автомобіль рухався під час повітряної тривоги.

Це сталося на перехресті вулиць Калинової та Путиловської. Про подію повідомляє видання "Інформатор" із посиланням на особисті джерела. Інформації від поліції поки що немає.

"За попередньою інформацією, під час комендантської години, коли була повітряна тривога, Toyota Prado їхав вулицею Калиновою і не зупинився на вимогу поліції. Внаслідок чого по ньому відкрили вогонь", – йдеться у повідомлені.

Обставини події зараз з’ясовуються. Інформації про постраждалих поки що немає.

Нагадаємо, комендантська година у Дніпропетровській області діє з 20:00 до 06:00.

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