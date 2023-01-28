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Київ може затопити: синоптики зробили важливе попередження

28 січня 2023, 18:45
За даними метеорологів, з 27 по 30 січня на ділянці Верхнього Дніпра в межах Чернігівщини міститиметься значне затоплення заплави.
Київ, прогноз Київ
Київ, прогноз Київ / goodfon.ru

У суботу, 28 січня, в ЗМІ з'явилася інформація, що в найближчі дні в Чернігівської області міститиметься значне затоплення заплави.

Нібито це може призвести до чергового підтоплення не тільки в цьому регіоні, але і в Києві.

Синоптик Укргідрометцентра відповіли, що може очікувати киян. Повідомляється, що для Києва немає загрози негативних наслідків і затоплення.

"Наші фахівці, гідрологи, ситуацію контролюють, у разі зміни — будуть випущені відповідні попередження. Для довідки ситуацію зі стану водних об'єктів відстежують гідрологи, а не метеорологи. Перед тим, як писати інформацію, ознайомтеся з матеріалом і не залякуйте громадян", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що гідрологи ситуацію контролюють, а в разі зміни будуть випущені відповідні попередження.

Погода Київ

Що відомо про "загрозу стихійного підтоплення"

За даними метеорологів, з 27 по 30 січня на ділянці Верхнього Дніпра в межах Чернігівщини міститиметься значне затоплення заплави, порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами вздовж Верхнього Дніпра та затоплення житлових будинків низки сіл у Чернігівському районі області.

Через це оголошено третій рівень небезпеки – червоний.

Крім того, на притоці Десни м. Снів міститиметься перевищення небезпечної позначки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області.

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