Страта підлітків-патріотів у Бердянську: окупанти не видають їх тіла рідним

Деталі загибелі Тиграна Оганесяна і Микити Ханганова від рук окупантів залишаються невідомими.

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Тиграна Оганесяна і Микиту Ханганова жорстоко вбили окупанти РФ / t.me/brdVP

Російські окупанти відмовляються видавати родичам тіла страчених ними в захопленому Бердянську Запорізької області двох українських підлітків-патріотів, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

При цьому деталі загибелі Тиграна Оганесяна і Микити Ханганова залишаються невідомими, підкреслив він в ефірі інформаційного телевізійного марафону "Єдині новини".

Незважаючи на те, що поки невідомі всі деталі загибелі українських підлітків від рук окупантів РФ, за всіма даними сталася "позасудова розправа", зазначив Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

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Він також уточнив, що незважаючи на звернення до російської сторони, окупанти досі не передали родичам тіла страчених Ханганова і Оганесяна.

"Я по тому каналу комунікації, який у мене є на Москалькову (уповноважена РФ з прав людини, – ред), офіційно звернувся, щоб вона зробила все, щоб тіла хлопців повернули родичам", – додав Лубінець.

Страта окупантами підлітків у Бердянську

У неділю, 25 червня, стало відомо, що російські окупанти вбили у Бердянську двох проукраїнських підлітків, їх звинувачували в тому, що вони є"терористами". Один із загиблих-16-річний Тигран Оганесян. Особа другого вбитого росіянами українця поки невідома.

У соцмережах з'явилося відео, яке записував сам Тигран. На ньому видно, що він з автоматом і в тактичних рукавичках. На ньому він каже: "Все, це смерть, пацани. Прощати. Слава Україні".

За деякими даними, перед смертю хлопці встигли застрелити окупанта і зарізати місцевого "поліцейського".

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