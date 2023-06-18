Не добігли до укриття: окупанти в Білопіллі вбили чоловіка та його 4-річного сина

Загиблим виявився український лейтенант поліції. Він разом із сином були на вулиці, коли прилетів ворожий снаряд.

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Окупанти вбили у Білопіллі лейтенанта поліції та його 4-річного сина / Колаж: Головред, фото: Сумська обласна прокуратура, поліція Сумської області

Російські окупанти прямо в Міжнародний день батька, 18 червня, вбили чоловіка та його 4-річного сина у Білопіллі Сумської області. Ворог вдарив по місту з артилерії. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Окупанти протягом дня обстрілювали з артилерії центральну частину Білопілля з території РФ. В якийсь момент ворожий снаряд влучив біля багатоквартирного будинку та вбив 38-річного чоловіка і його 4-річного сина.

У цей момент вони перебували на вулиці. В Мережі повідомляли про те, що батько з сином йшли в укриття і всього декілька метрів не вистачило, щоб сховатись від ворожого обстрілу.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством".

У поліції області повідомили, що загиблим виявився оперуповноважений сектору кримінальної поліції старший лейтенант поліції Роман Бабенко.

"Ворог серед білого дня нещадно обстріляв з артилерії центральну частину м. Білопілля. Отримані травми виявились несумісними з життям правоохоронця та його дитини. Важко знайти слова, які б змогли б зменшити душевний біль від втрати", - йдеться у повідомленні.

Мер Білопілля розповів, що чоловік з сином не добігли до укриття всього 5 метрів, повідомляє Суспільне.

"Як раз проходив батько з сином. І буквально в трьох метрах від них прилетів снаряд. Вони просто бігли в укриття і буквально не добігли 5 метрів. Батько на місці загинув, дитину не встигли довезти до лікарні, померла на руках", - розповів Юрій Зарко.