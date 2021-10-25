Карантин в Україні: чотири області - "жовта" зона, шість - "червона"

Карантин в Україні: чотири області - "жовта" зона / УНІАН

В Україні станом на 25 жовтня ситуація з коронавірусом в областях йде таким чином ‒ в "червоній" зоні знаходиться шість областей, а в "жовтій" ‒ чотири. Про це повідомили представники прес-служби МОЗ.

"Червона" зона:

Дніпропетровський;

Донецький;

Запорізький;

Одеський;

Сумський;

Херсонський.

Вже відомо, що Херсонська І Миколаївська області переходять в "червону" зону карантину з вівторка, 26 жовтня.

Показник завантаженості ліжок з киснем на критичному рівні в Житомирській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій областях. Рівень госпіталізації високий майже у всіх регіонах, крім "жовтої" зони, Тернопільської та Черкаської областей.

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"Помаранчева" зона:

Києва;

Волинська область;

Житомирський;

Івано-Франківська;

Київський;

Луганська;

Львівський;

Миколаївський;

Сумський;

Ровенський;

Тернопільський;

Харківський;

Хмельницький;

Черкаський;

Чернівецький;

Чернігівський.



"Жовта" зона:

Полтавський;

Кіровоградський;

Закарпатський;

Вінницький.

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Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов ранее заявил о том, что Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области скоро могут оказаться в красной зоне карантинных ограничений. Такой сценарий возможен в том случае, если в данных регионах не усилят профилактические меры и не ускорят темпы вакцинации населения.

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин сказал, что локдауна в Украине пока не будет. Усиление карантина зависит от эпидемиологических показателей, которые прописаны в постановлении правительства. Пока власти будут точечно усиливать карантинные мероприятия в отдельных регионах.