Карантин в Україні: чотири області - "жовта" зона, шість - "червона"

Вже відомо, кажуть співробітники МОЗ, що Херсонська І Миколаївська області переходять в "червону" зону карантину з найближчого вівторка, 26 жовтня.
В Україні станом на 25 жовтня ситуація з коронавірусом в областях йде таким чином ‒ в "червоній" зоні знаходиться шість областей, а в "жовтій" ‒ чотири. Про це повідомили представники прес-служби МОЗ.
"Червона" зона:
- Дніпропетровський;
- Донецький;
- Запорізький;
- Одеський;
- Сумський;
- Херсонський.
Вже відомо, що Херсонська І Миколаївська області переходять в "червону" зону карантину з вівторка, 26 жовтня.
Показник завантаженості ліжок з киснем на критичному рівні в Житомирській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій областях. Рівень госпіталізації високий майже у всіх регіонах, крім "жовтої" зони, Тернопільської та Черкаської областей.
"Помаранчева" зона:
- Києва;
- Волинська область;
- Житомирський;
- Івано-Франківська;
- Київський;
- Луганська;
- Львівський;
- Миколаївський;
- Сумський;
- Ровенський;
- Тернопільський;
- Харківський;
- Хмельницький;
- Черкаський;
- Чернівецький;
- Чернігівський.
"Жовта" зона:
- Полтавський;
- Кіровоградський;
- Закарпатський;
- Вінницький.
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Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов ранее заявил о том, что Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области скоро могут оказаться в красной зоне карантинных ограничений. Такой сценарий возможен в том случае, если в данных регионах не усилят профилактические меры и не ускорят темпы вакцинации населения.
Главный санитарный врач страны Игорь Кузин сказал, что локдауна в Украине пока не будет. Усиление карантина зависит от эпидемиологических показателей, которые прописаны в постановлении правительства. Пока власти будут точечно усиливать карантинные мероприятия в отдельных регионах.