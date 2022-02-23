Канада передала Україні летальну зброю

Військову допомогу надали на фоні російської загрози, яка нависла над Україною.
В Україну прибув літак з військовою допомогою від Канади – наша держава отримала уже другу партію летальної зброї.
Як запевнила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд, її держава і далі підтримуватиме Україну. Про надання чергової партії допомоги українській армії вона повідомила у Twitter.
"Сьогодні наш ForcesCanada здійснив другу доставку летальної військової допомоги в Україну", – написала міністр.
Вона наголосила, що агресія Росії щодо України є абсолютно неприйнятною.
"Це нове вторгнення Росії абсолютно неприйнятне, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет та незалежність", – заявила Ананд.
Військова допомога Україні
Раніше на фоні російської загрози Україна отримала велику партію військової допомоги з Європи та США. Литва відправила на українське озброєння зенітно-ракетні комплекси Stinger, а від США прибули два літаки з боєприпасами.
Нагадаємо, Україна від осені отримала від США уже 17 літаків з військовою допомогою.
Також повідомлялося, що Британія передасть Україні ракети для кораблів. Держави уже підписали військових угод на 2 мільярди доларів.
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