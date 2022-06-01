Яким продуктам загрожує зникнення з українських супермаркетів слідом за сіллю - ЗМІ/ колаж ua.depositphotos.com

Слідом за сіллю в українських супермаркетах може виникнути дефіцит гречки. Про це розповіли в компанії-рітейлері "Metro Україна" у відповідь на запит порталу НВ Бізнес.

Дефіцит гречки і зростання цін на дану крупу, кажуть торговці, викликаний тим, що навіть до початку війни в Україні була нестача гречки для внутрішнього ринку. Після початку вторгнення сировини стало ще менше, частина виробництв не запущена, а імпорт призупинено.

Рітейлери припускають, що частково ситуація зможе вирішитися після збору нового врожаю, але все буде залежати від можливості його зібрати і надалі обробити.

Також в Metro відзначили, що критичний дефіцит соди на полицях супермаркетів був в період березня-квітня, коли були ускладнені ланцюги постачання сировини.

Однак у компанії спростували чутки про дефіцит оцту.

"Підвищення попиту може бути пов'язане з сезонним збільшенням використання у зв'язку з початком домашньої консервації, який почнеться протягом 2-3 тижнів", — підсумували в "Metro Україна".

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Нагадаємо, державне підприємство Артемсіль через бойові дії в Донецькій області повністю зупинило роботу. Виробляти сіль підприємство не може, оскільки не можна наражати людей на небезпеку. Крім того, більшість співробітників вже евакуювалися.

Всі запаси готової продукції були вивезені зі складів ще в квітні. Тепер Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону.

Слід зазначити, що Артемсіль був найбільшим підприємством з видобутку солі в Європі і постійно постачало готову продукцію Угорщини, Польщі, Грузії, Молдові, Азербайджану та Румунії.

Українці почали масово скуповувати сіль після того, як пішли розмови про можливий дефіцит товару. Через шалений попит деякі магазини різко підвищили вартість мало не в 10 разів.

На піку ажіотажу ціна кілограма солі в окремих місцях сягала 95 гривень.

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