Як зупинити російську агресію: Зеленський назвав чотири головні кроки

Як зупинити агресію РФ / Колаж УНІАН

Для того, аби зупинити російську агресію, проти країни варто негайно ввести санкції, а також виключити з усіх міжнародних організацій, заявив глава держави Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН.

Президент запропонував алгоритм з чотирьох кроків, спрямований на зупинку агресії Російської Федерації.

По-перше, необхідно забезпечити повну ізоляції Росії. Зеленський заявив, що країна не може залишатися членом Радбезу ООН з правом вето, якщо проводить геноцидну політику і погрожує ядерними ударами.

Росію потрібно виключити з усіх міжнародних організацій. Якщо таке виключення важко домогтися з процедурної точки зору, слід изупинити її участь.

По-друге, потрібно відновити більш жорсткі санкції проти Росії. Будь-які анексії в сучасному світі - це злочин проти будь-якої держави, так як непорушність кордонів є життєво важливим принципом.

По-третє, будь-які злочинні дії Росії нічого не змінюють для України - ми не піддамося шантажу терористів.



Президент підкреслив, що йде війна, і українці на ній захищають незалежність і міжнародне право як таке. Україна має отримати всі види допомоги для своєї оборони, щоб агресор програв.

По-четверте, Україна повинна отримати чіткі і юридично обов'язкові гарантії колективної безпеки. Також Зеленський наголосив на важливості нової архітектури безпеки світу.

"Референдуми" Росії в Україні

Росія і колаборанти в окупованих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областях в період з 23 по 27 вересня проводять, мовляв, референдуми. Вони мають намір "приєднати" українські території до РФ.

Президент РФ Володимир Путін оголосив мобілізацію в Росії. Він також сказав, що Москва збирається визнати "результати" псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що після "референдуму" на Донбасі російська влада має намір оперативно оформити всі документи про визнання "результатів голосування".

"При позитивному рішенні на "референдумах" на Донбасі, підуть дії парламенту і президента Росії. Будуть підписані документи, все буде оперативно", - сказав Пєсков.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що нібито референдуми Росії на захоплених територіях України виключають можливість подальшого діалогу Києва і Москви. Це небезпечний сигнал від Путіна, який демонструє його неготовність завершувати війну.

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