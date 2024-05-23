'Як граф Дракула': в ГУР зробили заяву щодо розташування бункерів Путіна

За даними ГУР, російський диктатор Володимир Путін не допускає своїх двійників до бункерів, а відправляє їх для виконання менш безпечних завдань.

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Розвідка знає розташування бункерів Путіна / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, pixabay

В ГУР знають про розташування бункерів російського дикитатора Володимира Путіна. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Так, інформація про них відома і постійно оновлююється", - сказав Юсов.

Так він відповів на питання про те, чи знають в ГУР про місцезнаходження бункера Путіна, зазначивши, що у Путіна є кілька бункерів. Юсов додав, що наразі не можна розголошувати інформацію про їхню кількість.

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"Не будемо зараз розкривати, але додам, що один з позивних російського диктатора – "бункерний". Полюбляє він це діло, ховається у своїх глибоких підземеллях, як граф Дракула", - додав Юсов.

За його словами, Путін не допускає своїх двійників до бункерів, натомість відправляє їх на інші, менш безпечні завдання.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Палац Путіна під Геленджиком - що відомо про бункери Путіна

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Росії розпочали роботи з добудови секретного підземного об'єкта для евакуації кремлівської верхівки у разі ядерного удару по Москві. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, посилаючись на джерело, повідомляє, що масштабне будівництво розгорнулося біля московського аеропорту "Внуково", який ще з часів СРСР готували на випадок ядерної війни.

Також у мережу потрапили таємні кадри так званого Палацу Путіна на мисі Ідокопас під Геленджиком.

Видання New York Post опублікувало знімки розкішного особняка, де проживає президент РФ Путін разом зі своєю молодою співмешканкою, матір'ю його дітей, гімнасткою Аліною Кабаєвою.

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