Оприлюднено нові зарплати ЗСУ: скільки отримуватимуть захисники у 2023 році

Наприклад, командир бригади Сухопутних військ у 2022 році отримував майже 33 тисячі гривень, а у 2023 році отримуватиме понад 50 тисяч гривень.

Зарплати військовим / 93-тя ОМБр Холодний Яр, pixabay

В Україні затвердили новий рівень грошового забезпечення військовослужбовців у 2023 році.

Як повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ, тепер зарплати військовослужбовців будуть прямо залежати від участі в бойових завданнях і діях.

Наприклад, командир бригади Сухопутних військ у 2022 році отримував майже 33 тисячі гривень, а у 2023 році отримуватиме понад 50 тисяч гривень.

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Якщо командир танка раніше отримував від 16 тисяч гривень, то тепер - понад 24 тисячі гривень.

Крім того, додана таблиця з роз'ясненням щодо грошового забезпечення військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ.

Наприклад, у 2022 році стрілок у сухопутних військах отримував трохи більше 43 тисяч гривень, а якщо безпосередньо був залучений до бойових дій - 113 тисяч гривень.

У 2023 році він отримуватиме 20 587 гривень:

якщо не включений до складу угруповань військ і не виконує бойових завдань;

50 587 гривень - якщо виконує бойові (спеціальні) завдання;

120 587 гривень - якщо безпосередньо бере участь у бойових діях.

Важливо! Порівняльна таблиця зарплат за 2022 і 2023 рік наведена без урахування додаткової грошової винагороди.

Підвищення зарплат військовим

З 1 лютого військовослужбовцям повинні збільшити розмір місячної зарплати, щоб мінімальний рівень для ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби становив не менше 20 100 гривень.

Для осіб рядового і начальницького складу ДСНС і Нацполіції - на рівні не менше 17 тисяч гривень.

Порядок виплат грошової винагороди змінюється з 1 лютого 2023 року.

Таке рішення в спільній заяві військових аргументують необхідністю оптимізувати витрати держбюджету і встановленням справедливої фінансової нагороди для тих, хто виконує завдання в районах бойових дій, але не бере безпосередньої участі в боях.

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