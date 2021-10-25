Кабмін поновив ПДР для велосипедистів: що змінилося

Кабмін вніс зміни в ПДР / Reuters

Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху в Україні - зокрема до розділу, який стосується вимог до велосипедистів, йдеться в постанові.

Уряд ввів у правила дорожнього руху нові поняття, такі як:

велосипедна доріжка - доріжка з покриттям поза проїзною частиною вулиці та/або дороги, розташована окремо або суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою, яка призначена для руху на велосипедах, і позначена дорожнім знаком 4.14 і горизонтальною розміткою 1.36;

велосипедна смуга-смуга, призначена для руху на велосипедах в межах проїжджої частини вулиці та/або дороги, яка позначена дорожнім знаком 5.88 і відповідною горизонтальною дорожньою розміткою;

велосипедний переїзд - місце перетину велосипедистами проїжджої частини в межах перехрестя або поза ними, позначене дорожньою розміткою 1.15.

Також зміни стосуються правил перетину проїжджої частини на велосипеді.

Тепер велосипедисти мають переїжджати проїжджу частину по велосипедному переїзду, а в разі його відсутності відповідно до вимог ПДР. А в місцях, де рух регулюється, велосипедисти повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора.

Раніше Главред писав про те, що з 1 жовтня водії автомобілів, проїжджаючи поза населеними пунктами повинні протягом найближчих семи місяців включати денні ходові вогні (щоб бути більш помітними на дорогах).

У відомстві нагадали, у разі відсутності в конструкції транспортного засобу денних ходових вогнів, необхідно включати ближнє світло фар. Такі обмеження на дорогах для водіїв авто діятимуть до травня - з жовтня по квітень