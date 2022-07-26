Вигнання окупантів і демілітаризація РФ: в ОП назвали цілі України у війні з Росією

Названо цілі України у війні з РФ / Коллаж Генштаб ВСУ, УНИАН

За підсумками війни необхідно домогтися максимальної ізоляції РФ, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Як пише він у своєму Twitter, крім розгрому російської армії, необхідно також домогтися демілітаризації РФ.

Радник глави ОП також упевнений в тому, що за підсумками війни буде необхідно знищити репутацію "імперії зла", а також ліквідувати "кримінальні анклави" в сірих зонах.

Головні цілі наступу України:

Вигнання Росії з України;

Ліквідація кримінальних анклавів і сірих зон;

Демілітаризація Росії;

Знищення репутації "імперії зла";

Перетворення Росії в ізольований "табір для своїх".

Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що переговори з РФ проводити неможливо, оскільки вона ще не до кінця зрозуміла своє становище через розпочату війну проти України.

"Для нас важлива позиція президента України. Коли він скаже, що потрібно починати переговори, на якісь позиції виходити, ми будемо це робити. Але сьогодні це неможливо", - підкреслив він.

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