Атака на аеродром у Пскові: Іл-76 вразили з території РФ - Буданов

В результаті атаки дронів на військовий аеродром у Пскові два російські літаки були повністю знищені та ще стільки ж - серйозно пошкоджені. При цьому Іл-76 вразили з території РФ. Про це заявив глава ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю проекту The War Zone видання The Drive.
За словами Буданова, безпілотники атакували конкретні ділянки літаків, оскільки у їхній верхній частині розташовані паливні баки та критична ділянка лонжерона крила.
"У верхній частині літака розташовані паливні баки вантажних літаків і критична частина лонжерона крила. Ці секції літака були спеціально націлені безпілотниками, які були запущені з території Росії", – сказав Буданов.
Видання опублікувало отриманий від розвідки знімок з інфрачервоної камери дрона, на якому видно результат одного з влучень.
Як повідомляє Telegram-канал Monitor, судячи зі знімків, два борти 334-го військово-транспортного авіаційного полку повністю знищені, ще два - отримали пошкодження.
Буданов додав, що Росія використовує Іл-76 для транспортування військових вантажів і десантників, тому вони і стали ціллю безпілотників.
"Ми працюємо з території Росії", - додав Буданов не уточнивши, про кого саме йде мова - партизанів або розвідників.
Всього на базі в Пскові базується близько 20 Іл-76. Виведення з ладу не менше 4 з них є серйозним ударом по військово-транспортній авіації.
Атака дронів на Псковський аеродром вночі 30 серпня
У ніч на 30 серпня в низці міст РФ пролунали вибухи. Під удар потрапив військовий аеродром у Пскові.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили знищення чотирьох російських військово-транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки безпілотників на Псков.
Авіаексперт Валерій Романенко заявив, що по аеродрому в російському Пскові могли вдарити БПЛА UJ - 22 або дрони типу "Бобер".
ЗМІ показали перші супутникові знімки аеродрому в Пскові після нічної атаки.
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