Україна б'є антирекорди щодо COVID-19: вийшла на 3-є місце в Європі за добовою смертністю

Україна посіла третє місце в Європі за добовою смертністю від COVID-19 / Reuters

Україна посідає третє місце в Європі за добовою смертністю і поширенням ковіда та дев'яте – серед країн світу. Про це повідомляється на статистичному порталі Worlodmeters.

З початку пандемії підтверджено 4 751 259 смертей від COVID-19. За добу від ускладнень хвороби померли 4 595 осіб. Перемогли хворобу 215 812 498 осіб у світі за весь час пандемії та 316 946 за добу. Активних хворих у світі на цей час – понад 17 мільйонів.

Найбільше хворих виявили у США, Росії та Туреччині, у Європі – у Британії та Росії. Україна (11 344) за кількістю нових інфікувань у Європі займає невтішне 3 місце.

За кількістю смертей від коронавірусу протягом доби Україна (162) – третя в Європі після Росії та Румунії.

Коронавірус в Україні

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Карантин в Україні хочуть посилити вже найближчими днями. Держкомісія може ухвалити рішення про перехід низки регіонів в "червону" зону карантину.

В Україні станом на неділю, 10 жовтня, 16 областей України відповідали показникам "помаранчевої" зони адаптивного карантину.

Лікар-епідеміолог Андрій Александрін вважає, що реальна коронавірусна статистика відрізняється від офіційної щонайменше в чотири рази. За його словами, на сьогодні система профілактичної медицини вже не справляється зі своїми викликами.

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Своєю чергою, інфекціоніст Вадим Арістов заявив, що Україна дуже відстає в плані боротьби з пандемією коронавірусу. За його словами, якщо COVID-19 і далі мутуватиме так, що підвищиться рівень летальності й збережеться вкрай високий ступінь заразності, то рахунок піде на тижні.

У Мережі опублікували відео, нібито записане в Центральній клінічній міській лікарні №3 міста Донецьк, який перебуває під тимчасовою окупацією російських військових і терористів "ДНР". На кадрах видно, як люди в білих захисних костюмах складають тіла померлих від коронавірусу людей в зелених мішках на каталку. Інші – лежать прямо на підлозі в коридорах.