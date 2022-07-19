У Генштабі показали, як польські самохідки Krab перемішують із землею окупантів

Як кажуть українські офіцери, партія САУ Krab, яку відправили польські союзники, благополучно прибула на схід України. І ця техніка зараз в боях.
Польські самохідні артилерійські установки моделі Krab активно використовуються бійцями і офіцерами ЗСУ. І допомагають їм знищувати в боях російських агресорів. Відповідний Відеоролик опублікував Генштаб на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Найпотужніша на озброєнні польської армії самохідна артилерійська гаубиця Krab працює на сході України", — пишуть українські офіцери.
Довідка. Kra b- польська самохідна артилерійська установка (САУ). При виробництві використовується ліцензійна вежа від британської гаубиці AS90. Довжина ствола - 52 калібру. В якості шасі використовується південнокорейська платформа від самохідки K9 Thunder. Виробник AHS Krab - компанія Huta Stalowa Wola.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія України продовжує отримувати важке озброєння від західного світу для боротьби з російськими окупаційними військами.
Танки, які раніше прибули з Польщі, вже передані українським військовим підрозділам в Харківську область. Бойові машини обладнані елементами бойового захисту 4с20 комплексу "Контакт-1".
"Польські танки передані ЗСУ виглядають досить пристойно в плані стану. Т-72м1 і Т-72м1r з уже встановленими елементами динамічного захисту 4с20 комплексу "Контакт-1", Які були передані чеською компанією STV Group. Відео знято в Харківській області вчора", - заявили українські військові.
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