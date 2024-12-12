"Ідеальні умови для нас": експерт озвучив, що Трамп може запропонувати Україні

Дипломат пояснив, за яких умов Трампу доведеться ухвалювати рішення про продовження підтримки України.

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Надання допомоги Україні - ідеальний варіант / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump, УНІАН

Коротко:

РФ може не прийняти пропозицію Трампа щодо припинення вогню

У такому разі, новообраний президент США продовжить надавати допомогу Україні

Якщо російський диктатор Володимир Путін відмовлятиметься від переговорів та припинення війни, то Дональду Трампу доведеться ухвалювати рішення про продовження підтримки України. Таку думку висловив дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара в інтервʼю Главреду.

Дипломат зазначив, що надання допомоги Україні - ідеальний варіант для нас.

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"Трамп точно не буде обмежений такими "червоними лініями", які були намальовані в головах Байдена, Салівана та інших людей, які формували стратегію США щодо України. Тож це буде реальна допомога Україні. І це був би ідеальний варіант. Ймовірність цього варіанту незначна, але вона є.", - пояснив Олександр Хара.

Експерт пригадав Майка Помпео, який пропонував запустити ленд-ліз на 500 мільярдів доларів, щоб Україна досягла успіхів на полі бою, а вже потім примусити Путіна сісти за стіл перемовин.

"Як на мене, цей сценарій мав би бути базовим, і він би був вигідним Трампу. Якщо Трамп хоче увійти в історію як потужний президент, він має стати, як Рональд Рейган. А Рейган переміг "імперію зла", а у Трампа є шанс розв'язати російське питання принаймні на одне покоління. Переконаний, що Трамп зміг би "запакувати" це і подати своїм прихильникам правильним чином, щоб вони погодилися з такими діями, і Конгрес із Сенатом голосували за допомогу Україні.", - підкреслив дипломат.

Плани Дональда Трампа щодо війни РФ і України - новини за темою

Як писав Главред з посиланням на The Telegraph, новообраний президент США Дональд Трамп фактично поставить ультиматум Росії щодо завершення війни проти України. Ймовірні "килимові бомбардування" російської економіки.

При цьому глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Дональд Трамп точно має намір завершити російсько-українську війну. Причому на базі справедливого миру. Київ контактує з командою Трампа, щоб уже після його інавгурації почати роботу над конкретними темами. Мета України - відновлення своєї територіальної цілісності та суверенітету.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловив ідентичну позицію. Він наголосив, що мирні переговори з Росією можливі лише на справедливих умовах, що відповідають нормам міжнародного права.

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Хто такий Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

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