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"Я більше мужик, ніж ви всі разом узяті": наречений Трінчер після збільшення губ відповів хейтерам

16 грудня 2021, 10:00

Блогер також назвав причину свого вчинку.

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Наречений Анни Трінчер збільшив губи/ instagram.com/voloshyn_xx, instagram.com/annatrincher_official/

Наречений співачки Анни Тринчер блогер Олександр Волошин вирішив вдатися до популярної косметичної процедури і збільшив губи за допомогою уколів краси.

Цією новиною днями співачка поділилася з пілписниками на своїй сторінці в Instagram.

Блогер зіткнувся з критикою після свого вчинку. У соцмережах він вирішив прояснити ситуацію. Він зізнався, що програв парі з друзями під час гри.

"У моєму директі ось такі повідомлення: "Фу, баба","Як можна, Ти ж чоловік", "Фу відписка". Та відписуйтеся скільки завгодно, хейтіть скільки завгодно і бійтеся теж! Але, чоловіки, повірте, я більше мужик, ніж ви всі разом узяті. Я не буду перераховувати те, що я подарував мамі тачку, дядькові, коли він був у важкій ситуації, подарував інструмент для заробітку ( машину), кожен місяць скидаю гроші бабусі і мамі, допомагаю нужденним і т. д. Хоча я вже це перерахував і я зробив це навмисно, щоб ті, хто пишуть що "я не мужик", прочитали це і задумалися — а може все-таки ти не мужик? Ти мужик, тому що у тебе є борода? Або може тому, що ти працюєш вантажником? Або тому, що вмієш [круто] (неценз.) битися? Ну-ну", - прокоментував він.

читайте такожАнна Трінчер на четвереньках блиснула голими сідницями: "куди дивиться мати?"Волошин додав, що нехай він буде "не мужиком з накачаними губами", але буде заробляти на цьому сотні тисяч доларів і забезпечувати свою сім'ю.

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Блогер також зазначив, що хоче навколо себе формувати людей з вільними поглядами, які можуть керувати своїм життям і робити тільки те, що вони хочуть, а не те, що їм диктують.

Нагадавши, перед процедурою Волошин страшно нервував: Трінчер говорила, що збільшення губ буде безболісним, але по дорозі блогер з'ясував, що це не так. Результат Олександр Волошин поки приховує від передплатників, але вже здався в оновленому вигляді своїм рідним.

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Автор: Сергій Кущ
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Ганна Тринчер новини шоу бізнесу
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