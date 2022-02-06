Хотів зняти відео для TikTok: на Закарпатті підліток заліз на стовп і загинув від удару струмом

За фактом смерті неповнолітнього в поліції відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюватимуть всі обставини події.
У Берегівському районі на Закарпатті страшною смертю помер 17-річний хлопець. Він загинув за удару електричним струмом.
Як повідомляє mukachevo.net з посиланням на джерела поліції, трагедія трапилася в суботу, 5 лютого.
Люди кажуть, що підліток виліз на електричний стовп. Припускають, що він хотів зняти відео для соціальних мереж. Але отримав удар струмом, який виявився несумісним з життям.
"До поліції надійшло повідомлення від медиків обласної дитячої лікарні про госпіталізацію хлопця без ознак життя. Працівники поліції встановили особу підлітка, ним виявився 17-річний житель Берегівського району. Наразі вже відомо, що хлопець відкрив трансформаторну підстанцію, після чого отримав удар струмом. За фактом смерті неповнолітнього в поліції відкрили кримінальне провадження, в рамках якого правоохоронці будуть встановлювати всі обставини події", - повідомила ТСН прес-секретар Нацполіції Закарпаття Ганна Дан.
Нагадаємо, у Луцьку 21-річна дівчина загинула у ванній кімнаті від удару струму. Вона купалася з включеним в зарядний пристрій телефоном. Медики намагалися її реанімувати, проте безрезультатно. Богуслава була єдиною дочкою у батьків.
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